Presidente do CSV Internacional demite-se e acusa partido de excluir estrangeiros

Numa carta muito dura para justificar a sua demissão, a que o Contacto teve acesso, Clara Moraru critica a exclusão dos estrangeiros das listas de candidatos às eleições legislativas de 8 de outubro. O presidente do CSV, Claude Wiseler, nega as acusações.

"Decidi apresentar a minha demissão de todos os cargos que ocupo no partido". Este é o início da carta incisiva que põe fim à colaboração de Clara Moraru com o CSV que durou mais de 15 anos. A dirigente deixa também de ser secretária-geral adjunta dos democratas-cristãos, um dos maiores partidos da política luxemburguesa. "Apesar do trabalho pioneiro do CSV Internacional (CSI) nos últimos 15 anos, estou desiludida pelo partido continuar a tratar-me como uma Cinderela", lê-se na carta, a que o Contacto teve acesso.

"Sinto que não consegui concretizar o meu sonho de mudança interna em prol de uma verdadeira integração e inclusão dos não luxemburgueses e dos novos luxemburgueses no quadro do partido, bem como valorizar a diversidade dos nossos membros", acrescenta. A dirigente apresenta o exemplo seguinte: "Nenhum dos três candidatos do CSI (Filipe, Giuseppe e Ulrik) foi considerado para as eleições legislativas".

"Tal como no caso das eleições autárquicas, foram preferidas pessoas de fora do partido aos nossos membros, o que constitui uma grande afronta à organização a que presido. Por isso, apresento a minha demissão", justificou na carta enviada à direção do CSV.

Claude Wiseler nega acusações

Clause Wiseler

Em resposta, Claude Wiseler, presidente do CSV, nega as acusações. “Não excluímos os estrangeiros. Temos muitos candidatos estrangeiros ou com dupla nacionalidade, basta olhar para os nomes das nossas listas”, afirmou ao Contacto Claude Wiseler.

O líder do partido não quis deixar de elogiar “o bom trabalho” que Clara Moraru fez pelo CSV, sublinhando que esta demissão é a “sua decisão pessoal”. Quanto ao processo de escolha dos candidatos, Wiseler esclarece que “as listas foram feitas tendo em conta os candidatos que permitirão a melhor forma de vencer as eleições e considerando os resultados eleitorais anteriores”.

“CSV internacional merece mais consideração”

Na carta de demissão, Clara Moraru traça uma longa lista de acusações, sublinhando que, por ocasião do seu 15.º aniversário, o CSV Internacional, que conta com mais de mil membros, "merece mais consideração no seio do partido". "Esta consideração deve traduzir-se no apoio e na promoção dos nossos candidatos, não só com base nos seus resultados eleitorais atuais, mas também como um investimento no futuro", acrescenta.

Por exemplo, os candidatos das listas teriam "um simbolismo especial, se tivermos em conta que dois terços da população do país não nasceram nem cresceram aqui e que um terço adquiriu a nacionalidade luxemburguesa nos últimos 20 anos, contribuindo todos ativamente para a história de sucesso do Luxemburgo", sublinha Clara Moraru.

"A integração e a inclusão dos não luxemburgueses e dos recém-chegados na política são essenciais para o sucesso do CSV", sublinha uma das principais responsáveis políticas dos migrantes no Luxemburgo. Mas, se "há 15 anos que a CSV Internacional contribui para a influência do CSV nas várias comunidades internacionais, a falta de apoio e de consideração verifica-se não só ao nível dos partidos, mas também ao nível de certas secções locais onde a liderança tóxica é permitida e encorajada", acrescenta.

"O presidente (da secção da Cidade do Luxemburgo) tratou-me como um candidato de segunda classe, não respondendo na maioria das vezes quando o cumprimentava (e à sua mulher), dizendo a outros candidatos que não me queria na sua lista, ignorando as minhas mensagens ou nunca mencionando o CSV Internacional, mesmo em debates eleitorais destinados à comunidade internacional - uma verdadeira antipatia por mim e pela organização a que presido. O que é incompreensível para os nossos membros e para o Comité, uma vez que o CSI trabalha arduamente para promover um CSV aberto aos estrangeiros e que valoriza a diversidade dos nossos membros", lê-se ainda.

A antiga dirigente do CSV, Clara Moraru, dá o exemplo da Cidade do Luxemburgo, "a secção local da autarquia, em que mais de 74% da população não é luxemburguesa". Apesar do recrutamento de muitos membros residentes na capital, "nos últimos seis anos, esta secção local não ofereceu qualquer evento aos seus membros", escreve. Além disso, "o seu presidente preferiu ter como candidatos pessoas que não são membros do CSV, em vez de recorrer aos nossos numerosos membros do CSI, que são ativos no terreno", sublinha Clara Moraru.

Critica também "a duplicidade de critérios do CSV", razão pela qual "nenhum dos nossos três candidatos foi visto como um investimento no futuro do partido".

E há muitos outros elementos que geram descontentamento no CSV Internacional, "que tenho partilhado regularmente consigo e com o Comité Nacional do partido", afirma na carta enviada ao presidente do partido, Clause Wiseler.

Por exemplo, "apesar das suas palavras de encorajamento ao longo dos últimos anos, pelas quais lhe agradeço, o último folheto do SummertFest foi escrito apenas em luxemburguês, sem sequer um código QR com uma ligação para uma versão em inglês ou francês".

A carta termina dizendo que "considero impossível continuar a defender o CSV quando as promessas do partido relativamente ao CSI não são cumpridas".

Mas a líder já há muito que manifestava o seu descontentamento nas redes sociais. Por exemplo, a 8 de agosto, depois de uma reunião com a sua mentora, a líder histórica do CSV Erna Hennicot-Schoepges, publicou no Facebook: "A credibilidade é como a virgindade, só se perde uma vez".