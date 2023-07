Preços na construção estão a subir, mas mais devagar. O pior já passou?

Share this with email

O setor da construção atravessa uma crise e o número de falências avançado esta semana prova isso mesmo, ao ter sofrido um aumento de 117% face a 2022 (de 47 para 102).

Um dos motivos para este resultado prende-se com o aumento dos preços dos materiais e mão de obra, que acompanha a inflação e que tem afetado o setor. Num ano, os preços na construção aumentaram 12,3%. Apesar de se manterem elevados, a verdade é que a taxa de variação anual caiu, pela primeira vez, desde abril de 2021. Recorde-se que chegou a atingir os 15,9% de variação anual em outubro de 2022.

“Esse resultado faz parte do contexto inflacionário geral, com o aumento contínuo do preço de alguns materiais e do custo da mão de obra neste início de 2023”, lembra o Statec.

A desaceleração nota-se nos valores do último semestre avaliado. De acordo com o Statec, o índice de preços da construção aumentou 5,2%, entre outubro de 2022 e abril de 2023, o que representa uma queda em relação ao semestre anterior, em que o aumento foi de 6,8%.

Preço do cimento subiu, mas o do ferro caiu

Analisando cada etapa de construção, notam-se subidas a ritmos de valores a ritmos diferentes. As obras da estrutura principal (que ocupam maior espaço no índice) registaram um aumento de 4,8% no primeiro semestre do ano. Além disso, a subida substancial do preço do cimento e derivados nos últimos seis meses pesou nos preços da alvenaria, com um aumento de 5%, mas a descida do preço do ferro para armaduras, contribuiu para travar ligeiramente este aumento.

Na sequência da descida do preço do gasóleo, a terraplanagem (+3,7%) é o serviço em que os preços menos se alteraram no espaço de seis meses. Com um aumento de 4,6%, os preços dos telhados é a única atividade cujos preços aumentaram menos de 10% no espaço de um ano.

Analisando a construção de fachadas, que inclui janelas com proteção solar, portas de garagem e fachadas, há um aumento de 6,1% nos preços durante o período analisado. Também se registaram aumentos nos preços das instalações técnicas (+4,2%).

Mão de obra cara

Sem surpresa, o aumento do custo da mão de obra teve impacto em todas as etapas da construção, quer sejam instalações sanitárias (+5), aquecimento/ventilação (+3,6%), ou instalações elétricas (+4,8%).

O aumento do custo da mão de obra e de alguns fornecimentos (azulejos, portas interiores, etc.) também se fez sentir ao nível dos acabamentos (+6,1%).

A evolução dos preços dos serviços relacionados com a azulejaria (+6,9%), mármores (+8,3%) e carpintaria de interiores (+6,7%), mas também pintura (+6,5%) e pavimentos (+6,2%) estiveram assim entre os mais dinâmicos do último semestre.