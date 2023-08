Portugueses são os que mais deixam o Luxemburgo para morar em França

Share this with email

Chamam-se “transfronteiriços atípicos”, porque constituem um fluxo migratório na direção contrária: deixam de viver no Luxemburgo e mudam-se para os países vizinhos, mas continuam a trabalhar e a descontar no Grão-Ducado.

A debandada está a aumentar e os portugueses compõem o principal êxodo em direção a França. A razão? Os preços da habitação.

Em 2022, os portugueses e os luxemburgueses foram os mais deixaram o Grão-Ducado e passaram a residir nos países vizinhos, constituindo 90% destes novos transfronteiriços atípicos, revela um novo relatório da Inspeção Geral da Segurança Social do Luxemburgo (IGSS).

Mais de 3500 saíram em 2022

No total, saíram do país 3.647 pessoas que mudaram a sua residência para as fronteiras, embora continuando a depender da segurança social luxemburguesa. Destes, 1.082 são luxemburgueses (30%), 994 são portugueses (27%) e 911 de nacionalidade francesa (25%), segundo os dados da IGSS. Em dez anos, esta migração aumentou 75%.

Os “transfronteiriços atípicos” portugueses preferem a França, enquanto os luxemburgueses escolhem, sobretudo, a Alemanha para fixar nova residência.

Portugueses escolhem França

Dos 994 portugueses que se mudaram do Grão-Ducado, 722 foram residir para as localidades fronteiriças francesas, segundo o relatório da IGSS.

“Entre 2012 e 2023, estima-se que cerca de 16 mil residentes do Luxemburgo se instalaram no norte do Lorrain”, declara ao Contato, Michael Vollot, diretor dos estudos da Agência de Urbanismo e Desenvolvimento Sustentável da Lorena do Norte (Agape, sigla francesa). Uma população que mais que duplicou entre 2018 e 2023, em relação ao período anterior, vinca este especialista.

Este novo fenómeno migratório deve-se, principalmente, ao custo muito elevado da habitação no Luxemburgo. “Esta é a razão apontada pelos vereadores das localidades onde se têm instalado os portugueses, um número que dizem vem aumentando nos últimos anos”, refere este responsável. São, sobretudo, os luxemburgueses, portugueses e franceses que se mudam do Luxemburgo para esta região.

Michael Vollot, diretor de estudos da Agape, é autor de um estudo inédito sobre os transfronteiriços do Luxemburgo para o norte do Lorrain. © Créditos: D. R.

“Fluxo residencial”, é assim que o êxodo do Grão-Ducado é definido. Neste lado francês, as cidades de Longwy, Villerupt, Thionville, Metz, Val de Briey ou Bouzonville, estão a acolher cada vez mais residentes do Luxemburgo, sobretudo portugueses.

“Infelizmente, não possuímos estatísticas depois de 2018, mas este fluxo migratório do Luxemburgo está a aumentar, e a comunidade portuguesa ganha cada vez maior relevo nesta região. A par com os portugueses que chegam do Luxemburgo há também os portugueses que chegam diretamente de Portugal para trabalhar no Grão-Ducado", frisa Michael Vollot, co-autor de um estudo inédito "Transfronteiriços. Migrações a partir do Luxemburgo" para o norte do Lorrain.

"Acredito que quando realizarmos um novo estudo, daqui a três anos, os portugueses possam ser mesmo a principal nacionalidade que chega do Luxemburgo”, estima o cientista social. E, se em 2013, eram sobretudo os franceses que partiam do Grão-Ducado para esta região, já em 2018, foram sobretudo os portugueses e luxemburgueses a instalarem-se aqui.

Casas diferentes para portugueses e luxemburgueses

Deste lado da fronteira, a habitação ainda oferece preços muito mais acessíveis do que os praticados no Luxemburgo. Quem não pode mais comportar o valor a pagar no Grão-Ducado é obrigado a mudar para as fronteiras, como têm feito muitos portugueses. Outros mudam-se porque nesta região francesa podem comprar uma casa maior e mais barata.

Na escolha da habitação no novo país, os portugueses diferem dos luxemburgueses. “Os portugueses compram casas mais pequenas e que já não são novas, enquanto os migrantes luxemburgueses optam por casas novas e maiores”, diz Michael Vollot. A diferença reside, no facto, dos portugueses possuírem salários e rendimentos inferiores aos luxemburgueses.

Trata-se de um fluxo migratório “muito heterogéneo”, vinca este especialista. Contudo, há grandes tendências: os migrantes do Luxemburgo constituem uma população ativa, mais jovem do que a das comunidades onde se inserem, no geral com mais habilitações académicas, cerca de 30% são licenciados, e auferem salários mais elevados do que os dos residentes.