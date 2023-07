Português é uma das línguas mais faladas nas prisões do Luxemburgo

A seguir aos luxemburgueses, os portugueses são a maior comunidade em todas as prisões do país.

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

No Grão-Ducado, encontram-se a cumprir pena de prisão 647 pessoas, de 46 nacionalidades, nos três centros penitenciários do país.

Deste total, os luxemburgueses são a maior população de detidos com 162 prisioneiros, seguidos, logo de perto, pelos 106 presos de nacionalidade portuguesa.

Destes 106 portugueses, 48 encontram-se no centro penitenciário de Schrassig, 31 na prisão de Givenich e 31 na prisão de Sanem, informou a ministra da Justiça, Sam Tanson, numa resposta parlamentar sobre a nacionalidade dos reclusos nas prisões do Luxemburgo.

Ler mais:Fraude de milhões na CNS. Sandra condenada a sete anos de prisão

Os franceses constituem a terceira maior comunidade, com 41 presos, menos de metade dos portugueses.

13 portugueses residiam em Portugal

Entre os portugueses presos, apenas 13 referiram ter como último local de residência Portugal, todos os restantes residiam já no Luxemburgo.

No entanto, Sam Tanson realça que a informação dada sobre o “último local de residência dos reclusos carece de rigor, pois não pode ser verificada pelas administrações penitenciárias”.

Além dos 674 presos no país, há ainda 95 pessoas que foram condenadas à prisão no Luxemburgo, mas que estão a cumprir penas no estrangeiro, enquanto três reclusos no país foram condenados no estrangeiro.

Ler mais:Partilhar vídeos de agressões é crime. E dá multa

No centro penitenciário de Schrassig, o maior do país, encontram-se detidas 334 pessoas, no de Sanem, o mais recente, 232 reclusos e no de Givenich, cumprem pena 81 presos., especificava Sam Tanson na resposta à pergunta parlamentar colocada pelo deputado Fred Keup, da ADR.