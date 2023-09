Porque é tão difícil arrendar um imóvel com opção de compra no Luxemburgo?

Muito comum no setor automóvel, a locação com opção de compra tem dificuldade em encontrar um lugar no mercado do Grão-Ducado, apesar da crise imobiliária.

Com um mercado de arrendamento extremamente lucrativo, os proprietários luxemburgueses têm poucos incentivos financeiros para optar pela via do LOA. © Créditos: Marc Wilwert

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Arrendar o seu apartamento ou a sua casa durante cinco, 10 ou mesmo 15 anos antes de poder optar pela compra é a promessa feita pelo "lease-to-own", ou LOA. Embora muitos luxemburgueses e transfronteiriços conheçam e tirem partido deste sistema para os veículos pessoais ou da empresa, este processo está agora a ser aplicado ao setor imobiliário na Europa. Mas ainda não no mercado luxemburguês.

Apresentada pelas empresas que a propõem como a oportunidade perfeita para constituir uma poupança, reduzindo simultaneamente o montante da hipoteca, o LOA parece ser um instrumento de sonho para combater a crise imobiliária que está a abalar o Luxemburgo. Mas, na realidade, é menos atraente do que parece no papel.

"Embora a locação com opção de compra não esteja regulamentada como em França ou noutros países, não é proibida e, por isso, está autorizada", afirma o Ministério da Habitação, acrescentando que, tanto quanto sabe, "não está generalizada".

Esta constatação é partilhada por Antoine Paccoud, investigador da Liser desde 2015 e responsável pela coordenação do Observatório da Habitação. "Nunca ouvi falar de LOA no Luxemburgo. O que é mais frequente é a transmissão ou a venda de uma propriedade", explica o especialista.

Um mercado especial

Este tipo de venda implica a divisão dos direitos de propriedade entre o arrendatário, que se torna proprietário do imóvel, e o usufrutuário, que conserva o direito de cobrar uma renda sobre o imóvel. "Este mecanismo, semelhante ao LOA, está muito difundido no seio das famílias, porque é uma forma de os membros mais velhos ajudarem os mais novos", continua Antoine Paccoud.

De momento, no Luxemburgo, é prática não vender o seu imóvel se tiver dinheiro para o pagar. Antoine Paccoud Investigador da Liser

Se este sistema tem os seus adeptos, porque é que o mesmo não acontece com o "lease-to-own", que tem tanto para oferecer? De acordo com o investigador do Liser, a ausência do LOA no mercado imobiliário luxemburguês deve-se à falta de interesse para os proprietários. "O mercado de arrendamento é extremamente apertado, para não dizer extremamente lucrativo. Não há latência, não há vazio de aluguer, pelo que não vejo qual o interesse dos proprietários em vender os seus imóveis".

Num país onde os preços dos imóveis aumentaram ininterruptamente nos últimos 50 anos, o LOA revela-se mesmo uma aposta arriscada, pois significa fixar o preço da casa num determinado momento para uma venda que poderá ocorrer dentro de cinco a 15 anos.

Ler mais:

Dúvidas no apoio à habitação? Atendimento já pode ser marcado online

Durante esse período, o valor de um imóvel é suscetível de aumentar, o que torna o sistema ainda menos atrativo para o vendedor. "De momento, no Luxemburgo, é prática não vender o seu imóvel se tiver dinheiro para o pagar. Existe este apego à propriedade, pelo que me parece difícil imaginar por que razão o LOA se desenvolveria no mercado livre", acrescenta Antoine Paccoud.

Sem proteção

Além disso, se um inquilino celebrar um contrato de arrendamento com opção de compra, não beneficiará de qualquer proteção no Luxemburgo. Embora o sistema não seja proibido, isso não significa que esteja regulamentado. "Sem regulamentação ou contrato notarial, o LOA continua a ser um contrato entre particulares. O locatário pode encontrar-se numa posição vulnerável. Não está protegido e expõe-se a riscos", adverte Antoine Paccoud.

Esta posição é partilhada pelo Ministério da Habitação, que sublinha igualmente a instabilidade de muitos agregados familiares. "A duração do compromisso pode constituir um problema. Este contrato depende de uma certa estabilidade da situação, nomeadamente familiar, das partes envolvidas. Este facto torna o LOA arriscado para um investimento como uma casa, que é normalmente o mais importante que se faz ao longo da vida", sublinha a instituição.

Perante esta lista de pontos negativos, parece haver apenas uma vantagem a favor da democratização do arrendamento de imóveis com opção de compra no Luxemburgo. Trata-se da possibilidade que pode oferecer aos inquilinos de terem a sua renda predefinida durante um longo período. "O que é atrativo para os inquilinos é o facto de poderem definir os seus próprios custos", diz o coordenador do Observatório do Habitat.

Ler mais:

Governo constrói mais 114 casas para habitação acessível

Antes de o LOA arrancar no Luxemburgo, o processo terá de ser regulamentado por lei. O Ministério da Habitação não prevê essa regulamentação, mas não exclui a possibilidade de a alterar quando o próximo governo for eleito. Entretanto, outros instrumentos parecem mais promissores para fazer face à crise da habitação, como o verdadeiro arrendamento, a gestão do arrendamento social e o desenvolvimento de habitações a preços acessíveis.

Para Antoine Paccoud, "é essencial proteger mais famílias dos altos e baixos do mercado, mas também regular melhor as rendas praticadas no mercado livre. Deve ser criado um registo dos contratos de arrendamento para fazer cumprir a lei de 2006, que limita os rendimentos das rendas a 5% do capital investido".

(Este artigo foi publicado originalmente no Virgule e adaptado para o Contacto por Tiago Rodrigues)