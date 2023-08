Ponte de Wormeldange volta a ter trânsito alternado

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

A circulação rodoviária na ponte fronteiriça de Wormeldange, que liga o Luxemburgo à Alemanha, vai voltar a ser feita de forma alternada, a propósito da retoma dos trabalhos de reabilitação da infraestrutura, anunciou a Administração de Pontes e Estradas em comunicado.

Até este domingo, o tráfego na ponte esteve a funcionar normalmente nos dois sentidos devido à pausa nos trabalhos durante as férias coletivas da construção, agora terminadas.

Ler mais:

Ponte de Wormeldange com trânsito alternado a partir de 27 de março

A partir desta segunda-feira, a circulação rodoviária será realizada no sentido do Luxemburgo entre as 6h e as 10h, e no sentido da Alemanha entre as 10h e as 6h.

Além disso, a ponte estará encerrada ao trânsito em ambas as direções entre as 18h de sexta-feira, 8 de setembro, e as 14h de domingo, 10 de setembro.