Polícias feridos em perseguição na A3

Cidade do Luxemburgo

Um homem que estava prestes a ser fiscalizado por uma patrulha da polícia na rua Sainte-Zithe, na cidade de Luxemburgo, na manhã desta sexta-feira, iniciou uma perseguição que culminou num acidente na A3.

As autoridades perceberam que a viatura era furtada e perseguiram o condutor na autoestrada, que só parou o veículo devido à colisão com o automóvel da polícia.

O embate aconteceu junto à rotunda de Gluck e os agentes sofreram ferimentos ligeiros, tendo sido transportados para o hospital.

O Ministério Público determinou a apreensão do veículo roubado e a prisão do condutor, de acordo com um comunicado da policia.