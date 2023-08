Polícia regista vários assaltos a casas no Luxemburgo

Share this with email

A polícia grã-ducal registou vários assaltos a residências ao longo deste fim de semana, em diferentes pontos do país.

Segundo o relatório da polícia, citado pelo Virgule, na sexta-feira foi assaltada uma casa em Hagen, na Main Street. Os ladrões entraram por uma janela da parte do rés do chão e levaram consigo objetos de valor.

Outro dos assaltos aconteceu num apartamento em Esch/Alzette, na Boulevard Hubert Clément. Um vizinho apercebeu-se que a porta da casa tinha sido arrombada. Aproveitando a ausência dos moradores, que se encontravam de férias, os ladrões deixaram o apartamento revirado e levaram objetos de valor.

Também este sábado, à noite, mas em Sanem, vários objetos foram roubados por ladrões que invadiram uma casa na Rue d'Esch. Os assaltantes entraram por uma janela deslizante e terão também aproveitando a ausência dos moradores, uma vez que, de acordo com o mesmo relatório, o roubo terá ocorrido entre as 18h e 1h40.

As férias são uma altura propícia a roubos em imóveis, uma vez que os assaltantes aproveitam que os moradores estão fora para entrar nas casas. Por isso, a polícia deixa várias recomendações para manter as casas seguras em caso de ausência.

Veja, em baixo, os conselhos das autoridades:

- Janelas e portas fechadas: Feche bem todas as janelas e portas. Se as suas janelas ou portas de correr estiverem equipadas com fechadura, não deixe a chave na fechadura. Feche também as portas da sua garagem e cave.

- Alarme: Ative o sistema de alarme antes de sair, mesmo que seja por um período curto de ausência.

- Avise os vizinhos: Informe os vizinhos de que vai partir de férias e que a casa irá estar sem gente. Se houver algum sinal suspeito eles estarão alerta.

- Deixe a chave com alguém de confiança: Em caso de ausência prolongada de férias deixe a chave de casa e o código de alarme, a uma pessoa de confiança.

- Não deixe valores em casa: Não deixe dinheiro nem objetos de valore em casa quando se ausentar.