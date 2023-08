Polícia investiga vestígios de sangue em Remerschen

Ao início da noite de terça-feira, as autoridades conduziram uma operação de grandes dimensões no sudeste do Luxemburgo.

Ao início da noite de terça-feira, a polícia grã-ducal levou a cabo uma operação de grandes dimensões após identificar vestígios de sangue numa extensão de 200 metros de asfalto em Remerschen, avançou o Luxemburger Wort.

Segundo aquele jornal, as manchas de sangue situam-se entre uma casa e a estação de serviço da rua principal da cidade. Alguns residentes falaram ao Wort e apontaram que os vestígios terão resultado de um esfaqueamento.

Uma testemunha detalhou que, por volta das 18h, viu quatro homens a pegar num outro, que estaria a sangrar muito da coxa direita, e que depois se sentou no chão em frente à casa de um morador que é médico.

Segundo referiu a polícia no seu boletim habitual, os agentes que estiveram no local encontraram, de facto, uma pessoa com perfurações de faca na coxa e no abdómen, que foi assistida no local e, posteriormente, levada para o hospital.

As autoridades referem, também, que a vítima terá sido agredida por três pessoas a algumas centenas de metros do local e ferida por um dos suspeitos com arma branca.

O Ministério Público foi posto ao corrente da situação e iniciou uma investigação ao incidente.