Polícia grã-ducal apreende quatro cartas de condução numa noite

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Polícia luxemburguesa registou vários incidentes rodoviários, entre o final de terça-feira e a madrugada desta quarta-feira, acabando por apreender quatro licenças de condução aos automobilistas envolvidos.

Em Pétange, na noite de terça-feira, um acidente rodoviário foi reportado na rue Jean-Baptiste Gillardin. O condutor, que tinha um nível de álcool no sangue superior ao permitido, perdeu o controlo do veículo e danificou uma viatura estacionada. As autoridades acabaram por lhe confiscar a carta de condução.

Mais tarde, em Diekrich, por volta das 5h da madrugada desta quarta-feira, uma patrulha policial identificou um condutor em contramão na rue du Gymnase. Após a imobilização da viatura, a polícia realizou um teste de alcoolemia ao motorista, que testou positivo, levando à suspensão da licença de condução.

Em Belval, na rue de Belval, por volta das 06h30, o destacamento da polícia local avistou um automobilista a conduzir de forma perigosa. A viatura foi imobilizada e o condutor sujeito a um teste de álcool, novamente o resultado positivo implicou a suspensão da carta de condução.

Já ao início da manhã, em Esch-sur-Alzette, elementos da força de segurança abordaram um automobilista que conduzia aos ziguezagues pela Avenida John F. Kennedy. O condutor ignorou ainda vários semáforos, o que motivou uma intervenção imediata por parte da polícia na rue de Neudorf. De seguida, o teste de alcoolemia confirmou que o condutor circulava embriagado e foi-lhe aplicada a sanção prevista na lei de suspensão imediata de licença de condução.

Ler mais:Pediam até 14.000 euros a imigrantes para lhes dar residência portuguesa

A taxa máxima de alcoolemia permitida no Grão-Ducado é de 0,25%, o que equivale a 0,25mg de álcool por litro de sangue. Para os infratores que acusem mais de 0,25 mg/L são deduzidos dois pontos da carta e arriscam-se a uma multa de 145 euros. Uma taxa de 0,55mg/L ou superior implica uma penalidade mais severa que leva inclusive à apreensão imediata da carta de condução.