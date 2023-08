Polícia detém alegado traficante de droga na Gare

A autoridade levou a cabo uma operação policial de combate ao crime relacionado com a droga.

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

A polícia deteve um alegado traficante de droga na terça-feira à noite no bairro da Gare, na Cidade do Luxemburgo, durante uma operação policial de combate ao crime relacionado com a droga naquela área, informou em comunicado a polícia grã-ducal.

Ler mais:

Droga na Gare. "As pessoas injetam-se e fumam crack à porta da escola"

No local, os agentes assistiram a uma suposta transação de droga pouco antes da meia-noite, na Rue André Duchscher, identificando e revistando de seguida as pessoas envolvidas. Foram apreendidas cinco saquetas de droga.

Segundo a polícia, todos os objetos relacionados com o crime foram confiscados por ordem do Ministério Público (MP).