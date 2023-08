Polémica com votos de luxemburgueses do Brasil

Share this with email

A polémica está instalada. Afinal que documentos têm que ser anexadas ao boletim de voto enviado por correspondência por luxemburgueses que vivem fora do Grão- Ducado? O governo garante ao Contacto que é obrigatório enviar uma cópia do passaporte ou cartão de identificação luxemburguês. O partido os Piratas contesta esta interpretação da lei e diz que basta apresentar um documento que comprove a cidadania.

Questionado pelo Contacto, o ministério do Estado garante que segundo “o artigo 170 da lei eleitoral, o pedido de voto de correspondência tem que ser acompanhado de um cartão de identificação ou passaporte.” “Um certificado de cidadania emitido não permite cumprir esta condição legal”, esclarece o executivo. Ou seja “visto que esta disposição visa provar a cidadania luxemburguesa do cidadão residente no estrangeiro, deve aplicar-se uma interpretação restritiva e estabelecer que só o documento de identidade ou passaporte luxemburguês são aceites para este fim”. Uma interpretação recusada pelo partido os Piratas.

“Não partilho essa interpretação visto que no artigo 15, última alínea da mesma lei indica que “a prova das condições do eleitorado deve resultar de documentos oficiais na posse da administração municipal, quer no original quer em cópia do original. Basta que ele os mencione na sua petição ou nos seus articulados, especificando os elementos de facto que esses documentos visam provar. Como a cidade do Luxemburgo emite o certificado de nacionalidade ela já possui a prova da cidadania”, explica Sven Clement, líder dos Piratas.

“Não se trata portanto de provar a nacionalidade, mas a identidade de quem requere o voto e assim não importa que documento de identidade satisfaz estas condições”, acrescenta o deputado. Ou seja, na opinião do deputado, basta apresentar um cartão de cidadão ou passaporte brasileiro para provar a identidade.

O deputado Sven Clement acusa o executivo de “uma manobra política para impedir os eleitores de exercerem o seu direito constitucional de voto. Considero isto muito deplorável vindo de um primeiro-ministro que representa o chamado partido "democrático"”.

Mais os Piratas estão disponíveis e apoiar todos os que queiram avançar com uma ação judicial caso sejam impedidos de votar.

Recorde-se que os Piratas têm seis candidatos lusófonos na listas que apresentam às eleições legislativas de 8 de outubro.

Uma delas é Roberta Züge, brasileira que recuperou a cidadania luxemburguesa há cerca de quatro anos e que vive no Luxemburgo há três anos.

Comuna do Luxemburgo está a aceitar pedidos com passaporte brasileiro

A questão é mais complexa do que pode parecer à primeira vista. Até porque até agora o

Bierger-center da cidade do Luxemburgo tem estado a aceitar os pedidos que são acompanhados apenas pelo certificado de cidadania e a cópia do passaporte brasileiro.

Luciana Decker, que recuperou a cidadania luxemburguesa, aproveitou a viagem de férias à Europa para vir ao Luxemburgo entregar na Comuna o seu pedido de voto. O funcionária na receção aceitou o pedido que era acompanhado pela cópia do certificado de cidadania e pela cópia do passaporte luxemburguês. Mas esclareceu que podia receber pedidos apenas com o certificado de cidadania e cópia do cartão de identificação ou passaporte brasileiro.

O que significa que os serviços estão a aceitar pedidos sem o passaporte ou cartão de identidade luxemburgueses. Luciana Decker, que também é diretora financeira da Associação de Cidadãos Luxemburgueses no Brasil (ACLUX) fez mesmo um vídeo em que explica os documentos exigidos segundo o funcionária de receção do Bierger-Center.

A questão é que os pedidos de emissão de passaportes na embaixada do Luxemburgo no Brasil estão a demorar mais de nove meses a ser entregues. O que significa que muitos dos 27 mil brasileiros que requereram cidadania ainda não têm estes documentos. “Como podem exigir um documento que não é conseguido em tempo útil para que esses cidadãos luxemburgueses possam exercer a sua cidadania através do voto”, afirma Luciana Decker. “Gostaria de pensar que, de forma alguma, o Luxemburgo iria tomar uma atitude para impedir os seus cidadãos de exercer o seu direito de voto”, explica esta cidadã luxemburguesa, residente no Brasil.

Começou a caça ao voto dos luxemburgueses no Brasil

Já na próxima semana uma delegação do CSV composta pelo presidente do partido Claude Wiseler e pela eurodeputada Isabel Wiseler vai deslocar-se ao Brasil. A semana passada também o partido Fokus se deslocou ao Brasil.

Todos têm uma missão em vista: conseguir parte dos votos dos 27 mil brasileiros que recuperaram a cidadania luxemburguesa por descenderem de luxemburgueses que emigraram para o Brasil no séc. XIX, em busca de melhores condições de vida.

Já na próxima semana Isabel Wiseler-Lima e Claude Wiseler, presidente do CSV deslocam-se ao Brasil para uma visita de uma semana. A iniciativa promovida pela ACLUX tem como objetivo promover o encontro com brasileiros que recuperaram a cidadania luxemburguesa. A visita inicia-se em Florianópolis, mas os políticos luxemburgueses deverão visitar várias localidade incluindo São Paulo. Em poucos meses é a segunda vez que se deslocam ao Brasil. “Quando lá estive apercebi-me que há um verdadeiro interesse por parte destas pessoas em relação ao Luxemburgo”, diz ao Contacto Isabel Wiseler-Lima. A lusodescendente afirma que há cidadãos “que vão fazer o necessário para poderem votar”. De qualquer forma a eurodeputada democrata cristã defende que é necessário promover “um debate sem polémicas e com calma sobre a questão do voto da diáspora depois das eleições”.

“É importante ter em conta todos os luxemburgueses que vivem fora do Luxemburgo. Os luxemburgueses não estavam habituados a ter uma diáspora, mas agora tem que começar a tê-la em conta”, sublinha. “Todas as soluções são possíveis. Há países como a Inglaterra em que os cidadão da diáspora não podem votar, embora esta legislação esteja a ser alterada. Há outros casos, como França e Portugal, em que existem deputados que são eleitos pela diáspora. Todas estas hipóteses têm que ser debatidas e ver qual a melhor para todos”, apela Isabel Wiseler-Lima. A eurodeputada do CSV sublinha que “esta população luxemburguesa que vive fora do Grão-Ducado não pode ser ignorada porque a diáspora é importante para o país de origem. Porque ter uma população no exterior com laços tão fortes com o Luxemburgo e que só tem a dizer bem do país é muito importante”. E mesmo no caso de quererem vir viver para o Luxemburgo é muito positivo porque o país precisa de mão-de obra qualificada e não qualificada.