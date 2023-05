Polícia multa 22 motociclistas em duas horas

Estradas

Operação policial decorreu no passado sábado, entre Buderscheid e Heiderscheidergrund.

A polícia grã-ducal levou a cabo, no passado sábado, uma operação de controlo de motociclos e registou 22 contraordenações. Entre as 10h00 e as 12h00, os agentes inspecionaram as condições técnicas das motos e os documentos dos motards que passaram entre Buderscheid e Heiderscheidergrund.

Os agentes detetaram anormalidades nas cartas de condução de oito motociclistas e identificaram um homem que conduzia sem carta de condução, refere a autoridade em comunicado enviado às redações.

Houve ainda condutores multados por usarem placas da matrícula ilegíveis, pela falta de luzes obrigatórias, pelo uso de pneus desadequados e por problemas no escape.

Além disso, quatro motociclistas foram autuados por não usarem capacetes homologados.