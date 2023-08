Pode o Estado ficar com a Manuel Cardoso? Sim, mas seria “complexo”

O déi Lenk propôs a nacionalização da construtora falida. Ministério das Finanças explica as dificuldades de tal operação.

A falência do grupo de construção civil Manuel Cardoso deixou sem emprego 120 trabalhadores, e tornou-se um mau presságio para um setor que atravessa uma crise profunda.

Para o partido déi Lénk, o Estado deveria salvar a empresa, tornando-a a primeira construtura pública de habitação social, dado que a Manuel Cardoso dispunha de todas as condições e equipamentos para tornar esta reivindicação uma realidade.

Pode o Estado nacionalizar o grupo Manuel Cardoso Construções? “Em teoria” sim, mas tal seria “complexo”, declarou à RTL fonte do Ministério das Finanças em sequência da reivindicação do partido Déi Lénk.

De facto, o Estado pode recuperar uma empresa privada e torná-la pública, contudo, se numa situação simples esse processo é complicado, numa empresa falida, é-o ainda mais, como refere o ministério à RTL. No caso da Manuel Cardoso Construções, e na maioria destes casos, tal operação não seria economicamente viável.

O Ministério das Finanças explica que o Estado pode, em certos casos, adquirir provisoriamente participações em empresas, de modo a que estas se possam reorganizar e recomeçarem com uma base sólida.

Estes processos podem ser efetuados, por exemplo, através da Sociedade Nacional de Crédito e Investimento (SNCI), com cada situação a ser analisada particularmente.

Segundo o ministério, a questão central é perceber se a recuperação se procederá tendo em conta o interesse dos trabalhadores ou da economia nacional.

A fonte do ministério tutelado por Yuriko Backes recordou ainda que existem apoios do Estado para ajudar as empresas em dificuldades, como o desemprego parcial.

O ministro do Trabalho, Georges Engel, já tinha declarado ao Contacto que "não havia possibilidade de salvar a Manuel Cardoso Construções".

“Não há possibilidade de salvar a empresa. Há muitos pagamentos em atraso e a falência será declarada. O governo não pode parar este procedimento”, vincou o governante após uma reunião com a direção da Manuel Cardoso e as centrais sindicais LCGB e OGBL., que o Contacto acompanhou.

Chambre Métiers: “Uma má ideia”

A chambre des Métiers, que representa as empresas privadas considera, por seu turno, a proposta do Déi Lénk “uma má ideia”.

Se o Estado recuperasse a Manuel Cardoso Construções “porque não faria isso também com as outras empresas?”, questionou à RTL Norry Dondelinger, diretor do departamento de assuntos económicos da Chambre de Métiers.

Além de que, acrescentou, uma construtora pública teria muito mais constrangimentos e demoraria mais a construir do que uma empresa do setor privado.

Os escritórios da Manuel Cardoso Construções em Niederkorn já estão à venda. Uma transação que a empresa deseja que se concretize rapidamente para pagar os salários em atraso dos trabalhadores.