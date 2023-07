Piratas apostam em lusófonos para conquistar votos

Share this with email

Não um. Não dois. Mas cinco candidatos lusófonos integram as listas do partido Piratas para as eleições legislativas que se realizam a 8 de outubro: Roberta Züge, Nadine do Carmo, Teresa Monteiro, Bruno da Silva e Cindy Neto.

Na noite de sexta-feira, realizou-se um churrasco de apoio à candidata brasileira e luxemburguesa, Roberta Züge, em Kopstal, que contou com cerca de 100 participantes. A maioria dos participantes desta iniciativa, inédita na campanha das legislativas do Grão- Ducado, eram brasileiros residentes no Luxemburgo com cidadania luxemburguesa.

Durante o encontro, foi feito um apelo para que todos os cidadãos luxemburgueses que residam no Brasil enviem o pedido para votarem por correspondência nas eleições legislativas. Para o fazerem terão que enviar uma carta com o formulário a solicitar o voto, o certificado que comprova a cidadania luxemburguesa e a cópia do passaporte, ou cartão de identificação luxemburguês, ou brasileiro. Existem cerca de 27 mil brasileiros que adquiriram a nacionalidade luxemburguesa por serem descendentes de emigrantes luxemburgueses que foram para o Brasil no séc. XIX.

Conheça os candidatos lusófonos na lista dos Piratas:

Roberta Züge, 50 anos, veterinária

Chegou ao Luxemburgo em plena pandemia mas, agora, dois anos depois, é um exemplo de sucesso de integração na sociedade luxemburguesa. Doutorada em Veterinária pela Universidade de São Paulo, travou uma longa batalha para conseguir a autorização para trabalhar no Grão-Ducado. Para que mais nenhum luxemburguês passe pelo cabo de trabalhos que passou para conseguir o reconhecimento do seu diploma, defende uma profunda reforma no sistema de reconhecimento de diplomas no Luxemburgo. Se for eleita, promete lutar para que seja implementado um sistema de integração para os brasileiros que adquiriram a nacionalidade luxemburguesa, que não existe atualmente.

Nadine do Carmo, 35 anos, jurista

Candidata-se pela primeira vez e está a gostar desta estreia na vida política. “Os piratas abrem as portas a todas as nacionalidades”, sublinha. Nasceu no Luxemburgo. Os pais de são originários de Vila Pouca de Aguiar e Fafe. Concorre pelos Piratas porque se identifica com as ideias do partido a que se juntou por sugestão da sua amiga de infância e colega de candidatura, Teresa Monteiro.

Se for eleita, promete ser a voz dos portugueses no Parlamento. Quer a reforma dos impostos e mais apoios do Estado para construção de habitação.

Teresa Monteiro, 35 anos, contabilista

Veio aos dois anos para o Luxemburgo com os pais, originários de Vieira do Minho. Recorda que se sentiu discriminada na escola por ser portuguesa e, por isso, defende a necessidade de medidas para integrar os portugueses e lusodescendentes na escola pública luxemburguesa.

Hoje, é conselheira comunal em Mamer, eleita nas últimas eleições. Escolheu os Piratas por se identificar com o seu programa político e pelo facto de o partido “incluir toda a gente, independentemente da sua origem ou nacionalidade”. Contabilista, considera que o sistema fiscal “é muito injusto porque penaliza os solteiros e não só”.

"Acho que o partido é bastante inovador e está sempre interessado em ouvir a nossa opinião”. “Somos jovens e motivados e temos soluções justas para hoje e amanhã” é o argumento que utiliza para convencer os portugueses a votarem em si.

Bruno da Silva, 39 anos, delegado de segurança na CFL Cargo

Bruno da Silva fala com orgulho da sua recente eleição como conselheiro comunal em Sanem. Com 39 anos é agora candidato pelos Piratas na região sul. Os seus pais, originários de Paços de Brandão, vieram para o Luxemburgo há cerca de trinta anos. Apela aos portugueses com nacionalidade luxemburguesa que votem. Promete dedicar o seu trabalho político à integração dos portugueses, nomeadamente os jovens na escola e no mercado de trabalho. Uma das suas prioridades é apostar em medidas para promover a habitação.