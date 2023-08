Petição exige programa para prevenir depressão nas escolas secundárias

Mais casos da doença e risco de vida entre os jovens do Luxemburgo são os argumentos invocados no texto.

A saúde mental dos jovens sofreu um abalo com a pandemia de covid-19 e os efeitos ainda se fazem sentir. Por isso mesmo, Florence Bonnefoux lançou uma petição para criar "um programa de prevenção da depressão em todas as escolas secundárias do Luxemburgo".

A peticionária também exige a "implementação de um programa obrigatório que ensinae as crianças a cuidar de si mesmas e da sua saúde mental", ou seja, começar bem cedo a lidar com os problemas antes que se estes tornem maiores.

Apesar de não especificar o tipo de programa a implementar, Bonnefoux reforça que o cenário assim o exige. "Como a depressão e as doenças mentais são cada vez mais frequentes e até mesmo os jovens e adolescentes cometem cada vez mais suicídio por causa dessas doenças, é do interesse geral ensinar aos alunos, o mais cedo possível, as ferramentas e técnicas que podem ajudá-los a manter um equilíbrio entre seu corpo e mente", escreveu.

Em meados de julho, o Governo aprovou o Plano Nacional de Saúde Mental luxemburguês para o período entre 2024-28. "O principal objetivo do PNSM é prevenir as perturbações mentais, garantir o acesso a tratamentos de qualidade adaptados às necessidades e facilitar a integração social das pessoas com perturbação mental, prestando atenção especial às populações particularmente vulneráveis", adiantou o Executivo. .