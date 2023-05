Pétange e Mertert assinam "pacto da convivência"

"Pakt vum Zesummeliewen"

33 comunas aderiram a este pacto, conhecido como "Pakt vum Zesummeliewen".

As comunas de Pétange e Mertert são as mais recentes autarquias a assinar o chamado "pacto da convivência" com o Ministério da Família e o sindicato das comunas, Syvicol. O número de comunas que aderiram a este pacto, conhecido como "Pakt vum Zesummeliewen", sobe para 33.

Ao assinar o pacto, as comunas comprometem-se a apostar na comunicação, no acesso à informação e na participação de todas as pessoas que residem ou trabalham no seu território.

O burgomestre de Pétange, Pierre Mellina, lembra que a sua comuna já promove iniciativas que juntam os habitantes, como a "Festa dos Vizinhos", mas promete reforçar este tipo de ações.

Por sua vez, o burgomestre de Mertert, Jérôme Laurent, garante que vai inovar as boas práticas já existentes noutras comunas.