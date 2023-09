Penas de prisão e multas por difusão de vídeos de sexting

Share this with email

Um tribunal alemão condenou recentemente um homem do Luxemburgo a uma multa recorde. Ele tinha carregado vídeos íntimos de uma mulher em portais pornográficos sem o seu consentimento. Os dois conheceram-se numa aplicação de encontros e trocaram entre si gravações com conteúdo sexual. Os juízes da secção civil do Tribunal Regional de Düsseldorf decidiram que ele deve, portanto, pagar à mulher 120.000 euros de indemnização.

É difícil perceber até que ponto já houve processos judiciais semelhantes no Luxemburgo. No entanto, isto não significa que este tipo de comportamento não seja punível. A divulgação não autorizada de vídeos de sexting pode ser objeto de várias infracções, mesmo que o termo "sexting" não conste literalmente da lei.

Antes de mais, a divulgação não autorizada de tais vídeos constitui uma invasão da privacidade. A lei não só proíbe a realização de gravações áudio e visuais de uma pessoa sem o seu consentimento. As gravações também não podem ser utilizadas ou distribuídas sem consentimento. As infracções podem dar origem a penas de prisão até um ano.

Quando estão envolvidos menores

De acordo com um relatório recente da Bee Secure, o sexting, a partilha de imagens ou mensagens sexualmente explícitas, é particularmente frequente entre menores e jovens. Num inquérito, 64% dos inquiridos com idades compreendidas entre os 12 e os 16 anos afirmaram que os seus pares enviavam ocasionalmente imagens íntimas. No grupo etário dos 17 aos 30 anos, a percentagem era de 75%. Um em cada cinco afirmou que isso acontecia "muito frequentemente".

A lei pune de forma particularmente severa a distribuição de imagens de um menor. A lei prevê penas de prisão e coimas para a produção, posse e distribuição. Se essas gravações forem carregadas numa plataforma da Internet e aí puderem ser visualizadas, a consequência pode ser uma pena de prisão até cinco anos e uma multa até 100 000 euros. Para além disso, podem existir circunstâncias agravantes que podem aumentar as penas.

Um caso particularmente grave foi julgado por um tribunal luxemburguês este ano. Em julho, um antigo treinador de voleibol foi condenado em primeira instância a cinco anos de prisão, três dos quais suspensos. O homem terá filmado e fotografado secretamente as jogadoras, incluindo menores, nos balneários e duches durante anos. Também distribuiu as fotografias na Internet. No processo, 22 jovens pediram uma indemnização. Os juízes atribuíram-lhes um total de cerca de 71 000 euros.

Insulto, chantagem, crime informático

Para além da distribuição ilegal de vídeos com conteúdo sexual, podem existir outras infracções penais. Entre outros, o assédio ou perseguição: trata-se de uma situação em que uma pessoa é objeto de insultos, pressões ou exigências repetidas. O código penal prevê penas de prisão até dois anos e multas de 3.000 euros.

As mesmas penas aplicam-se à chamada criminalidade informática: quem utilizar um pseudónimo ou uma identidade falsa para prejudicar a reputação ou a honra de uma pessoa é passível de procedimento criminal. Mas a chantagem com base em material sexual também é proibida e pode ser punida com penas de prisão até cinco anos.

Para as vítimas, o mundo cai geralmente por terra quando a sua própria fotografia de nudez aparece involuntariamente na Internet. O guia "Naked on the Net?" oferece ajuda e informações jurídicas às pessoas afectadas. As vítimas podem ainda contactar a Bee Secure Helpline 8002 1234 ou da Kanner Youth Helpline 116 111.