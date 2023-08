“Os trabalhadores da limpeza são escravos hoje em dia”

Share this with email

Atualmente, uma funcionária da limpeza no Luxemburgo tem apenas 24 minutos, para realizar sozinha, o serviço completo de limpeza de um quarto de hotel, e deixar tudo impecável para o próximo cliente. Outras, têm somente uma hora, igualmente sozinhas, para limpar um espaço empresarial de 200 metros.

“24 minutos é o tempo estipulado atualmente para limpar a fundo um quarto de hotel, o que é impossível de ser feito por apenas uma trabalhadora. Do mesmo modo que é muito complicado um funcionário da limpeza limpar sozinho um espaço de 200 metros, em tão pouco tempo, quando antes havia vários trabalhadores para o fazer”.

Os exemplos são dados por Lita Borges, vice-presidente da central sindical LCGB, que ao Contacto denuncia a “maior precariedade” que afeta o setor das limpezas que emprega quase 13 mil trabalhadores no país.

Lita Borges é vice-presidente da LCGB e delegada sindical da Dussmann, a maior empresa de limpezas do país.

“Os trabalhadores do setor das limpezas são escravos, hoje em dia, têm as suas horas de trabalho reduzidas, passando a ganhar menos, e sacrificam-se a tudo para manter os seus trabalhos”, declara esta sindicalista portuguesa. Uma realidade em que se encontram cada vez mais funcionários, embora não seja ainda generalizada.

O ministro (...) tem de criar um enquadramento legal dos horários de trabalho, consoante o serviço e a dimensão dos espaços a limpar. Lita Borges Vice-presidente da LCGB

Leis precisam-se

Para Lita Borges cabe ao Governo combater este problema: “O Ministro do Trabalho, Georges Engel, tem de olhar para o nosso setor e agir, nomeadamente criar um enquadramento legal dos horários de trabalho consoante o serviço e a dimensão dos espaços a limpar”.

Como a legislação não existe, as firmas de limpeza estão a obrigar os trabalhadores a cumprir tarefas em timings curtos demais.

A situação é “cada vez mais preocupante”, havendo o risco de aumentarem os despedimentos e falências no setor, como já alertou Lita Borges que é também delegada sindical da Dussmann, a maior empresa de limpezas do país.

As empresas estão a reduzir os custos ao máximo para oferecer preços baixos e conquistar clientes novos, numa “concorrência desleal”.

Mulheres portuguesas

Os trabalhadores são os primeiros prejudicados com a diminuição dos custos nas empresas, que reduzem o horário de trabalho dos funcionários, que passam “a ganhar ainda menos, e sob o risco de poderem ser despedidos por falta de trabalho”.

Muitos trabalhadores não conseguem sequer auferir o salário mínimo. Lita Borges

Neste setor, predominantemente feminino, e de trabalhadores de origem portuguesa, muitos “não conseguem auferir sequer o salário mínimo” nacional.

"A maior parte das trabalhadoras são mães que vivem sozinhas com filhos, famílias monoparentais, e já nem um contrato de 40 horas semanais têm, conseguem 20 horas ou menos. Hoje, é muito raro uma funcionária da limpeza conseguir um contrato 40 horas, está em vias de extinção”, explica Lita Borges.

Vida de sacrifício

O elevado custo de vida no Luxemburgo, com os preços a continuarem a aumentar, agrava ainda mais a precariedade nas limpezas. “Os trabalhadores têm de se submeter a tudo, hoje em dia, não importa qual trabalho e fazem sacrifícios para conseguir garantir o seu posto de trabalho. Como eu digo, são escravos”, reafirma a dirigente sindical.

Os trabalhadores são explorados (...) num setor que precisa de mão-de-obra e possui muita oferta de emprego. Lita Borges

Contudo, o cenário atual é, no fundo um contrassenso: “Os trabalhadores são explorados, fazem todos os sacrifícios para manter o seu trabalho num setor que continua a precisar de mão-de-obra e possui muita oferta de emprego. O grande problema é a concorrência desleal e a inexistência de um enquadramento legal”.

No Luxemburgo, as “atividades de limpeza” empregam 12.800 trabalhadores, dos quais a maioria, 53%, são de nacionalidade portuguesa, informou ao Contacto o Statec, com base nos últimos dados de março de 2023. Números que não contabilizam as “limpezas privadas”.