Os planos para melhorar a mobilidade no norte do Luxemburgo

Reconstruir estações ferroviárias, desenvolver estacionamentos P+R ou tornar as estradas nacionais mais seguras. O Ministério da Mobilidade faz o balanço dos vários projetos para melhorar o trânsito no norte do Grão-Ducado.

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Estão previstos vários projetos de mobilidade na capital e no sul do país, incluindo a chegada de uma linha de tram que ligará Esch-sur-Alzette à Cidade do Luxemburgo até 2030. Mas e o norte do Grão-Ducado? "Até 2035, não está prevista a extensão da rede de tram para o norte do país", afirmou o Ministério da Mobilidade aos colegas do Virgule . No entanto, foram mencionados outros projetos.

Projetos ferroviários no Norte

"A conclusão dos grandes projetos ferroviários entre Ettelbruck e a estação central contribuirá para o bom funcionamento da linha CFL10, em grande parte de via única, a norte de Ettelbruck", afirma o gabinete de François Bausch (Déi Gréng). "A infraestrutura da estação de Mersch está atualmente em fase de conclusão e será inaugurada em breve. Os trabalhos de renovação da via na linha do norte prosseguem todos os anos durante as férias escolares, a fim de garantir um elevado nível de qualidade e de segurança." Os trabalhos nesta linha ferroviária estão em curso desde domingo, 20 de agosto, e prolongar-se-ão até 10 de setembro.

O orçamento para o intercâmbio multimodal na estação de Ettelbruck ascende atualmente a 98 milhões de euros. As obras puramente ferroviárias estão em curso, enquanto as obras do parque P+R e do novo edifício de passageiros estão ainda por realizar, prolongando-se até 2032 para a última parte do projeto (edifício de passageiros).

Ler mais:

As novas regras para controlar o trânsito no Luxemburgo

Estão atualmente em curso estudos para a reconstrução da estação de Diekirch e a criação da paragem ferroviária ligada ao nó de Erpeldange. "Estes projetos estarão concluídos por volta de 2030, com uma duração de quatro a cinco anos. Estes projetos terão em conta a duplicação da linha de Ettelbruck a Diekirch, bem como a sua transferência para Goldknapp", sublinha o Ministério. Estas obras permitirão, a prazo, "o cruzamento de comboios de Dudelange a Diekirch, servindo a estação central do Luxemburgo e as estações periféricas de Pfaffenthal-Kirchberg e Howald".

O Ministério está também a estudar a possibilidade de reconstruir outras paragens e estações, como Clervaux, Schieren e Wiltz.

Desenvolvimento do P+R

Outro aspeto digno de nota é a construção de P+R e de intercâmbios. O Park and Ride de Erpeldange-sur-Sûre, por exemplo, "servirá de ponto de ligação para as deslocações para Nordstad, para a Cidade do Luxemburgo e para o sul do país. Este projeto está numa fase muito precoce e o número de lugares depende dos PAP (Plans d'Aménagement Particulier) vizinhos e da transferência ou não de lugares para este parque de estacionamento".

A construção de um P+R coberto na estação de Troisvierges está em curso e deverá estar concluída no final de 2024. O custo estimado é de 34 milhões de euros. Este parque oferecerá 389 lugares de estacionamento.

Ler mais:

Cidades fronteiriças tentam combater trânsito de e para o Luxemburgo

Está previsto um projeto semelhante para a paragem ferroviária Colmar-Berg. "Já foi construída uma extensão temporária com uma superfície não estabilizada para cerca de 70 veículos. O projeto de extensão definitiva está previsto para um total de 246 lugares no terreno com o existente, mas este trabalho não pode começar antes de a Administração das Estradas e Pontes ter concluído um estaleiro no terreno, libertando-o para esta extensão", explica Vicky Jungbluth, do departamento de comunicação.

"A pré-construção deverá estar concluída até ao final de 2023 e o CFL poderá então começar a trabalhar no local no início de 2024". O trabalho de construção demorará cerca de um ano a ser concluído.

Outras formas de melhorar o trânsito

Para fazer face ao aumento previsto do tráfego na N15 e na N7, estão previstos vários projetos, nomeadamente para tornar a N7 mais segura. O Ministério sublinha que "a Autoridade das Estradas e Pontes poderá iniciar as obras do primeiro troço em 2024". O projeto de modernização da N7, numa extensão total de 24,8 quilómetros, terá uma duração de sete anos.

Ler mais:

Viagem ao futuro do tram. Tudo o que vai acontecer nos próximos anos

O troço de Clervaux também será modernizado. "No início de setembro, as duas pontes serão repavimentadas. A conclusão dos trabalhos, incluindo as bacias de retenção, está prevista para o final de 2023. A construção das estradas estará provavelmente concluída no início de 2024. A última secção será aberta ao trânsito no início de 2024".

O projeto de circunvalação de Hosingen, lançado em junho último, deverá também contribuir para melhorar a situação nesta região. A circunvalação tem por objetivo descongestionar o trânsito no centro da aldeia, por onde passam diariamente 17 mil veículos, incluindo inúmeros camiões, e restabelecer a qualidade de vida. Em Hosingen, as obras, com um custo de 154,35 milhões de euros, deverão estar concluídas em 2029.

(Este artigo foi originalmente publicado no Virgule e adaptado para o Contacto por Tiago Rodrigues)