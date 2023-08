Os lusodescendentes do Luxemburgo que estão a rezar com o Papa em Lisboa 

Share this with email

Diogo Gomes Costa e Gil Veloso, ambos de 24 anos, não escondem o entusiasmo por estarem a participar na Jornada Mundial da Juventude (JMJ) em Portugal.

“Também fomos às JMJ na Polónia em 2016, mas aqui em Portugal o coração bate mais forte porque se fala aquela que também é a nossa língua, do país dos nossos pais. Assistir às celebrações do Papa Francisco em Portugal tem mais significado para nós”, declaram ao Contacto os dois jovens, à entrada da Praça do Campo Pequeno, em Lisboa, durante uma visita ao local com outros membros do grupo, quarta-feira à tarde.

Os dois lusodescendentes de Echternach são acólitos e integram um grupo de cerca de 150 peregrinos que partiram a semana passada do Luxemburgo, em vários autocarros, para participar nestas jornadas da juventude em Portugal.

A estes peregrinos juntaram-se jovens de outros países para apanhar "boleia" do Grão-Ducado para Portugal. No total, o grupo é composto por 280 peregrinos. “Ao Luxemburgo vieram ter connosco muitos jovens de várias partes do globo para nos acompanharem na viagem e nestas jornadas, nomeadamente da Austrália, Vanuatu, Vietname, Etiópia e Tailândia. Pelo caminho parámos em Lurdes, França e em Espanha onde se juntaram a nós outros peregrinos”, conta Gil Veloso, ao lado de Diogo Gomes Costa, encostados à sombra de uma árvore numa tarde ensolarada em Lisboa.

Gil Veloso e Diogo Gomes Costa em Lisboa. © Créditos: DR

Quase uma semana em Braga

O grupo deixou o Luxemburgo no passado dia 22 de julho e chegou a Braga no dia 24. Ali estiveram quase uma semana na diocese de Cabeceiras de Basto, tendo só depois seguido viagem para Lisboa, nas vésperas do início da JMJ, que começou terça-feira e termina no domingo.

O cardeal Hollerich celebrou uma missa em Fátima na véspera da JMJ © Créditos: Gil Veloso

Pelo caminho, o grupo do Luxemburgo fez um desvio até Fátima. “Estivemos no Santuário na missa que foi celebrada pelo nosso Cardeal Jean-Claude Hollerich, na segunda-feira. Foi um momento lindo, ver o arcebispo do Luxemburgo, de um país pequeno, a celebrar missa para cerca de 10 mil pessoas em Fátima. O sr. Cardeal disse a missa em português, francês e alemão. No recinto, estavam jovens de todo o mundo que vinham participar na JMJ”, recorda Gil Veloso.

Depois, viajaram para a capital portuguesa. “É sempre uma experiência fantástica participar nestas jornadas da juventude, onde conhecemos jovens de todo o mundo, nos divertimos e rezamos também juntos nas celebrações religiosas”, conta Diogo Gomes Costa. Para este lusodescendente e para o amigo Gil Veloso o momento alto da jornada “será sem dúvida a celebração da missa pelo Papa no próximo domingo”, que irão assistir no Parque Tejo e rezar com o sumo pontífice.

Em Lisboa, estima-se que estejam cerca de um milhão de jovens a participar nesta Jornada Mundial colorindo a cidade com bandeiras e cores dos 151 países representados, entre eles o Luxemburgo. É “com muito orgulho que estamos aqui a representar o Luxemburgo,” vincam os dois jovens.

Uma missa especial

Como o grupo é grande acabam por se dividir pelas atividades e encontros da JMJ e visitas à cidade. Na quarta-feira à tarde apenas alguns visitaram a Praça de Touros em Lisboa. Nessa noite, Diogo e Gil, entre trinta jovens acólitos só do Luxemburgo, reuniram-se numa missa especial para estes representantes na Igreja de S. João de Brito.

“O programa é muito intenso, mas estamos a adorar tudo, especialmente por acontecer em Lisboa. Também gostámos muito de participar na JMJ na Polónia, mas na altura a segurança foi visivelmente muito maior, por causa do perigo dos atentados”, lembra Diogo, cujos pais são oriundos da Póvoa de Lanhoso, no distrito de Braga. Já os de Gil Veloso nasceram em Amares, cidade do mesmo distrito.

Além da JMJ na Polónia, Gil Veloso viajou também até Roma num encontro de católicos do Luxemburgo com o antecessor de Francisco, o Papa Bento XVI, em 2009. “Também me marcou, mas confesso que era pequeno, tinha uns 10 anos, e não me lembro de tudo”, diz este lusodescendente.

E quais foram os pedidos dos pais portugueses para as orações destes dois filhos na missa celebrada por Francisco, no domingo?

“A minha mãe pediu-me para eu rezar pela minha avozinha. Pede sempre, ela está bem, mas já tem uma idade avançada”, conta Gil Veloso.

De férias até final de agosto em Portugal

“Os meus pais pediram-me para rezar pela nossa família”, diz Diogo, que terminou este ano o mestrado em Arquitetura, na Universidade do Luxemburgo. Gil Veloso é da área da comunicação, trabalhando no departamento de comunicação e imprensa da Igreja Católica do Luxemburgo, onde é digital content manager.

Ao Papa Francisco, os dois jovens gostariam de pedir para continuar a boa missão que tem feito junto da juventude do mundo.

“Uma igreja que não faz nada pelos jovens não dura muito tempo. São os jovens o seu futuro. Por isso, se pudéssemos estar com o Papa lembrávamos tudo o que a nossa geração tem feito pela Igreja e o que poderia melhorar ainda”, frisa Gil Veloso, com o amigo Diogo a concordar plenamente.

Após a JMJ, os dois lusodescendentes vão continuar em Portugal, não regressando com o grupo ao Luxemburgo. “Vou ficar de férias até ao final de agosto com a família”, salienta Diogo, com Gil Veloso a referir que fará o mesmo.