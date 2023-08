Os esquemas ilegais para mudar matrículas de carros no Luxemburgo

O ministro François Bausch garantiu não ter conhecimento de práticas de venda e revenda de veículos com esse fim.

O Governo luxemburguês diz não ter conhecimento de esquemas relacionados com venda e revenda de carros com o objetivo de mudar as matrículas dos veículos.

Numa resposta parlamentar prestada esta sexta-feira aos deputados do DP, Gilles Baum e Barbara Agostino, o ministro da Mobilidade, François Bausch, diz desconhecer a prática de contornar os regulamentos de mudança ou de transferência de matrículas, que segundo os deputados consistiria na venda de um veículo próprio a uma terceira pessoa, seguida da recompra do veículo pelo proprietário inicial para poder mudar a matrícula do seu automóvel.

Na base dos esquemas apontados pelos deputados, estará, segundo citam os próprios na questão parlamentar, a lei que só permite mudar o número de matrícula do veículo em caso de alteração da sua propriedade, não sendo suficiente um simples pedido para que isso ocorra.

Na sua resposta, o ministro nega saber da existência desses esquemas. "Os meus serviços não têm conhecimento de tal prática e, ao registarem-se os veículos que são objeto de transações não é feita qualquer pesquisa ou comparação de contratos de venda anteriores para determinar se o único objetivo destes contratos é a alteração do número de matrícula", afirmou na resposta parlamentar.

François Bausch lembra também que, durante a sessão pública de 21 de julho deste ano, o projeto de lei n.º 7985 foi aprovado pela Câmara dos Deputados e contempla a "introdução do conceito de titular do certificado de matrícula, que em princípio é o utilizador principal do veículo matriculado, e a supressão da obrigação de registar automaticamente o proprietário de um veículo durante o processo de registo".

A acompanhar esta alteração, diz ainda o ministro, "um projeto de regulamento grão-ducal (CE n.º 60.971) propõe pôr fim ao duplo sistema de atribuição de números de matrícula para efeitos de registo de um veículo rodoviário, a favor de um sistema único e mais compreensível, como o atualmente em vigor para os números de registo personalizados".

Tempo de espera para atribuição de registo de quatro dígitos é de cinco a seis anos

Em resposta a outra questão colocada pelos deputados sobre a impossibilidade de transferir um número de registo personalizado de quatro dígitos, François Bausch afirma que, os números de registo com quatro dígitos serão atribuídos mediante pedido por escrito, tal como acontece com os outros números de registo personalizados.

Neste momento, há uma lista de espera para os requerentes tendo sido já recebidos 2.700 pedidos. Segundo o ministro, o tempo médio de espera para a atribuição de um número de registo de quatro dígitos é de cinco a seis anos.

No entanto, François Basch adianta que essa lista de espera será suprimida, tendo sido acordado que o procedimento de atribuição de números de matrícula de quatro dígitos será o mesmo que o utilizado para qualquer outra chapa de matrícula personalizada.