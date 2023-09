Os controlos de velocidade previstos para esta sexta-feira

Mobilidade

Quanto custa carregar um carro elétrico em casa?

Um estudo revela que o Luxemburgo tem um dos preços de eletricidade mais baixos da Europa Ocidental, ao contrário do seu vizinho belga, um dos países com pior desempenho no continente. Atrás do Luxemburgo está também Portugal, onde o custo médio estimado de uma viagem de 100 quilómetros num elétrico é de 3,99 euros.