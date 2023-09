Onde se ganha mais no Luxemburgo?

Share this with email

O centro financeiro do Luxemburgo é o quinto mais importante da União Europeia, e um dos polos de atratividade do país.

É sem surpresas que o setor das finanças é o que aufere os salários mais elevados do Grão-Ducado, e o que emprega mais profissionais.

Neste setor, o salário médio bruto anual é de 111 mil euros, bem destacado dos restantes, sendo que a praça financeira é a que emprega mais pessoas, 48.353 profissionais, segundo os dados do Instituto Nacional de Estatísticas (Statec), de 2022, fornecidos ao Contacto.

Apesar de ser o país mais rico do mundo, assim classificado em janeiro de 2023, e oferecendo os salários mais elevados da Europa, em vários domínios, o Luxemburgo luta por manter no país os talentos e profissionais mais qualificados, ao mesmo tempo que procura ativamente o seu recrutamento no mercado internacional.

A oferta de salários superiores é um dos principais trunfos desta competitividade, o que se comprova também pelo segundo setor mais bem pago do país: o das profissões científicas e técnicas, onde se incluem profissionais altamente qualificados e tão variados como consultores, engenheiros, juristas, contabilistas, arquitetos entre outros. Aqui, o salário médio bruto é de 93.354 euros/ano entre os 43.094 profissionais.

Administração pública

A administração pública, onde o salário médio bruto anual é de 87.756 euros, completa este pódio dos mais bem pagos, e este é também o setor com o segundo maior número de recursos humanos do país, 47.347 empregados, em 2022.

Quase em ex aequo com a administração pública surge o setor do fornecimento de gás, eletricidade, vapor e ar condicionado. Neste, o salário médio bruto é de 87.467 euros/ano, diferindo do 3.º lugar por apenas 289 euros. Em 2022 empregava apenas 1.705 pessoas.

Educação e imobiliário

Na educação, o salário médio bruto anual é de 77.814 euros, o que coloca o setor em quinto lugar no top 10 dos ordenados mais altos e empregando 4.774 profissionais, segundo o Statec. Embora os salários dos professores sejam dos mais elevados do país, há uma multiplicidade de profissões neste setor, razão pela qual a educação surge nesta posição.

O imobiliário, onde a média de salários é de 69.329 euros/ano, é a área que se segue na tabela do Statec em ordem decrescente, e que empregava 2.938 pessoas no ano passado. Atualmente, este é um dos setores com a taxa de desemprego mais elevada do Luxemburgo, num mercado tenso devido sobretudo à crise do setor da construção, gerada pelas elevadas taxas de juro do crédito à habitação e o encarecimento das matérias-primas e da energia.

Saúde e transportes

A saúde e trabalho social, tal como a educação, é composta por uma variedade de profissões e, no Luxemburgo, posiciona-se em sétimo lugar no ranking dos melhores salários por setor. Aqui, o salário médio bruto anual é de 67.235 euros, numa área que emprega 34 mil pessoas.

Em oitavo lugar surge o setor dos transportes e armazenamento, com um salário médio bruto de 62.369 euros/ano, que emprega 30.244 pessoas. Segue-se o saneamento básico, setor de abastecimento de águas, atividades de esgoto e de resíduos, onde o salário médio bruto é de 59.899 euros/ano.

A exploração e extração mineira completa o ranking dos 10 setores mais bem pagos, por ordem decrescente e com um salário muito próximo do anterior, de 59.499 euros e empregando apenas 264 pessoas no país.

Salários mais baixos

O setor da manufatura e atividade fabril é dos mais relevantes ao nível de pessoas empregadas, 29.663 profissionais em 2022. Com um salário médio bruto de 56.752 euros/ano, este setor ocupa o 12.º lugar no ranking alargado das 20 profissões com melhores salários.

A construção, apesar de ser o terceiro setor com mais empregados, é onde se auferem dos salários mais baixos, situando-se em penúltimo lugar do top 20. Neste setor, que atravessa atualmente uma grave crise e é assolado por falências e despedimentos, o salário médio bruto anual era de 48.763 euros/ano, no ano passado.

Na última posição encontram-se os serviços administrativos e de apoio que empregavam 26.606 pessoas em 2022. Este é o setor do país que possui as remunerações mais baixas: um salário médio bruto de 46.969 euros/ano.