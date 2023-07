Onde a Corte Grã-Ducal gasta os 19 milhões dos contribuintes

Share this with email

À semelhança de outras monarquias, a do Luxemburgo também é financiada pelo Estado. Este ano, vão sair dos cofres públicos mais de 19 milhões de euros para suportar as despesas da Casa Grã-Ducal.

O Orçamento do Estado luxemburguês para 2023 prevê a transferência de 19.257.155 euros para a Corte luxemburguesa. Esta é uma verba gerida pelo Ministério de Estado e calculada segundo a previsão de despesas correntes e dos gastos em investimentos da realeza.

Para onde vão os 19 milhões?

No portal oficial do Orçamento do Estado luxemburguês, o Governo detalha onde será gasta cada parcela dos mais de 19 milhões durante este ano. Trata-se de uma previsão de despesas e não de valores efetivamente gastos, como confirmou o Ministério de Estado ao Contacto.

Uma análise atenta permite perceber que a principal fatia dos 19 milhões vai para a remuneração do pessoal da Casa Grã-Ducal. Este ano, estima-se que a corte gaste 9.682.214 euros com despesas relativas aos recursos humanos - um valor que tem aumentado nos últimos anos. Em 2022, a realeza gastou 8.319.233 euros com pessoal, sensivelmente mais três milhões do que em 2021, altura em que foram gastos 5.717.748 euros.

A tendência deve manter-se nos próximos anos, considerando as estimativas. De acordo com a informação disponível no portal do Governo, prevê-se que, em 2024, a corte gaste 10.126.626 euros nesta categoria e que, em 2025, essa despesa suba para 10.4445.615 euros.

O segundo maior gasto da Corte Grã-Ducal vai para a categoria "liste civile". Este é um conceito onde são incluídos os recursos do Estado colocados à disposição da Corte para suportar as despesas inerentes à sua função régia.

A verba destinada a esta categoria também tem aumentado progressivamente. Este ano prevê-se que a realeza receba 1.382.359 euros para as suas despesas, sendo que no ano passado esse valor foi de 1.264.870 euros. Em 2021, a "liste civile" ficou abaixo de um milhão de euros (901.852 euros).

Mas as despesas da corte grã-ducal vão muito além destas duas categorias. Eis as principais:

Manutenção, operação de edifícios e despesas diversas do Château de Berg (principal residência do Grão-Duque): 995 mil euros;

Custos operacionais e administrativos diversos: 575.810 euros;

Manutenção do Palácio Grão-Ducal: 560 mil euros;

Despesas de representação do Chefe de Estado: 523.103 euros;

Despesas com eventos de caráter formal ou social: 452 mil euros;

Despesas de viagem e estadia no estrangeiro: 273 mil euros;

Manutenção do Château de Fischbach (residência privada da família grã-ducal ): 249 mil euros;

Despesas com especialistas e estudos de Tecnologias de Informação: 223.900 euros;

Despesas de representação de Sua Alteza Real o Grão-Duque Herdeiro: 217.985 euros;

Jornais e publicações periódicas, documentação e custos de comunicação: 174.470 euros;

Manutenção, operação e arrendamento do edifício rue du Marché-aux-Herbes: 150 mil euros;

Custos de aluguer de automóveis e outros meios de transporte: 120 mil euros;

Custos operacionais de veículos: 104 mil euros;

Despesas de viagem e estadia da equipa de segurança: 85 mil euros;

Aluguer de programas informáticos: 62.500 euros;

Custos com peritos e estudos: 18 mil euros;

Despesas com viagens e estadias dentro do país: 15.700 euros;

Despesas diversas do Palácio Grão-Ducal: 2.509 euros;

Despesas diversas do Château de Berg: 924 euros;

Doações: 100 euros;

Despesas específicas da Casa Grã-Ducal: 100 euros.

Além das despesas correntes, a Casa Grã-Ducal tem ainda despesas de investimento:

Proteção do palácio e dos castelos de Berg e Fischbach: 1.300.000 euros;

Obras de renovação e manutenção do Château de Berg: 800 mil euros;

Obras de renovação e manutenção do Château de Fischbach: 350 mil euros;

Obras de renovação e manutenção do Palácio Grão-Ducal: 345 mil euros;

Projetos de desenvolvimento de software: 180 mil euros;

Aquisição e desenvolvimento de software, patentes e outros ativos: 158 mil euros;

Aquisição de equipamentos especiais: 106 mil euros;

Aquisição de veículos: 105 mil euros;

Aquisição de equipamento informático: 35 mil euros;

Aquisição de equipamento para telecomunicações: 10 mil euros;

Segurança, renovação e manutenção do edifício localizado na 15 rue du Marché-aux-Herbes: 100 euros.

No final do ano será feito um balanço dos valores efetivamente gastos pela Corte Grã-Ducal, que será votado no Parlamento, esclareceu ainda o Ministério de Estado.

Atividades privadas suportadas pelos grão-duques

A verba do Orçamento do Estado luxemburguês não é a única fonte de receita da Corte luxemburguesa. Esta serve unicamente para suportar "as atividades oficiais do Chefe de Estado e da família Grã-Ducal", indica a Maison du Grand-Duc ao Contacto.

"A Maison du Grand-Duc é uma administração pública, segue as regras da contabilidade do Estado e está sujeita aos mesmos controlos que qualquer outra administração", indica fonte oficial da instituição, acrescentando que, anualmente, "a Maison du Grand-Duc publica um relatório sobre as atividades oficiais e a utilização do orçamento".

Já em relação às atividades privadas da Corte, estas "são financiadas por Suas Altezas Reais", garante.

29 euros por habitante

E quanto sai do bolso de cada habitante para a Corte Grã-Ducal? As contas foram feitas pelo The Guardian há poucos meses. O jornal britânico comparou a dotação orçamental de cinco monarquias europeias e a do Luxemburgo está nas primeiras posições.

Vamos a contas. No orçamento do Estado para 2023, estão destinados à Casa Grã-Ducal um total de 19.257.155 euros. E, de acordo com o Statec, há 645.397 residentes no Luxemburgo. Quer isto dizer que cada habitante paga 29.83 euros para a Corte.