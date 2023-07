Onda de votos brasileiros deverá marcar legislativas do Luxemburgo

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Arranca hoje o prazo para que os luxemburgueses residentes fora do país possam pedir o boletim de voto para participar nas legislativas de outubro. Nalguns países como o Brasil existe uma forte mobilização dos brasileiros com cidadania luxemburguesa para participar nestas eleições. Um estudo de opinião realizado pela empresa norte-americana LuxCitizenship revela que “cerca de 24% dos luxemburgueses que vivem no Brasil tencionam votar”, afirma Daniel Atz, ceo da empresa. Entre as pessoas que responderem ao inquérito, as motivações para votar estão “sentir-se parte da sociedade, integrar o novo país, sentir-se como cidadão luxemburguês, estar mais próximo das decisões e escolher representantes do poder legislativo que também olhem para os neo-luxemburgueses”, afirma o responsável da empresa LuxCitizenship.

Daniel Atz © Créditos: DR

Mas dos neo-luxemburgueses que pretendem participar nas eleições apenas 11% terão já o passaporte luxemburguês. Um requisito que o Governo Grão-Ducado apresenta como sendo necessário para poderem votar nas eleições de 8 de outubro. Um exigência contestada por alguns partidos de oposição. Sven Clement, líder dos Piratas afirma que “basta ser considerado cidadão luxemburguês e ter um documento de identificação para votar, não sendo necessário a apresentação do passaporte luxemburguês”. Para o cabeça de lista dos Piratas às legislativas de Outubro “se alguém não receber o boletim de voto, por não ter o passaporte ou documento de identificação luxemburguês poderá contactar os Piratas que avançarão com uma queixa na justiça para exigir o seu direito de voto”. “Até porque a Constituição Luxemburguesa prevê que todos os cidadãos do Luxemburgo tenham o direito de votar”, sublinha Sven Clement. Se for necessário o partido está disposto a recorrer ao Tribunal Constitucional para que estes neo-luxemburgueses possam votar.

Até porque existe um outro obstáculo que “é o tempo que as entidades luxemburguesas no Brasil estão a demorar a emitir os passaportes luxemburgueses”, sublinha o deputado.

Esta é uma dificuldade já que “o tempo de espera para conseguir o passaporte na embaixada luxembuguesa em Brasília chega a atingir os nove meses”, sublinha Daniel Atz.

Para defender os interesses destes novos luxemburgueses oriundos do Brasil o partido Os Piratas acaba de anunciar uma candidata brasileira nas suas listas concorrentes no centro do país. A veterinária brasileira Roberta Züge, que adquiriu a nacionalidade luxemburguesa em 2018 e que vive no Grão-Ducado há três anos é uma das novas caras da lista dos Piratas apresentada sexta-feira passada.

Sven Clement, deputado do Partido Piratas. © Créditos: Gerry Huberty/Luxemburger Wort

« Decidimos convidar a Roberta porque é um exemplo de como o processo de integração pode funcionar bem no Luxemburgo”, afirma Sven Clement. “Para além de conhecer os problemas que estes novos luxemburgueses têm que enfrentar como as questões da língua e do reconhecimento dos diplomas, é um bom exemplo de integração na comunidade luxemburguesa, fazendo até parte do um grupo de folclore e de um coro luxemburguês”, acrescenta. “No futuro até deveria ser equacionada eleger um deputado representante da diáspora luxemburguesa” sublinha o líder dos Piratas.

Roberta Züge © Créditos: Gerry Huberty

Na sua apresentação como candidata, que decorreu em Colmar Berg, Roberta Züge afirmou que pretende “ser a voz daqueles que não tem voz, porque senti na pele as dificuldades de ser imigrante, embora seja uma cidadã luxemburguesa, considerando que o Luxemburgo deveria aproveitar melhor estes frutos da sua diáspora”. Quando recebeu o convite ficou “lisonjeada, e ao mesmo tempo indecisa pela responsabilidade que implica ser deputada”. A decisão em aceitar foi tomada quando uma amiga brasileira lhe disse “este convite não é seu, é nosso!”. Na decisão pesou também a reflexão de sua filha, Fernanda Züge, que referiu que “apenas nos arrependemos daquilo que não fazemos”.

Ler mais: A saga de Roberta para ser veterinária no Luxemburgo

Roberta que, curiosamente faz anos no dia das eleições, 8 de outubro, espera receber como prenda a sua eleição.

Há mais de 41 mil neo-luxemburgueses só na América Os indicadores mostram que desde 2018, mais de 41.000 pessoas residentes nos Estados Unidos e no Brasil adquiriram a cidadania luxemburguesa. Segundo os últimos números cerca de 28 mil brasileiros obtiveram a cidadania luxemburguesa ao abrigo do processo de aquisição de cidadania por descenderem de antigos migrantes luxemburgueses que chegaram ao Brasil no século XIX.