Oitava vai fechar ruas do centro da capital

Tradição

A procissão que encerra a maior cerimónia religiosa do Grão-Ducado está marcada para as 15h de domingo.

A procissão final da Oitava, agendada para domingo às 15h, vai levar ao encerramento de algumas ruas do centro histórico da Cidade do Luxemburgo entre as 14h e as 18h, informou a autarquia em comunicado.

Ler mais:Santuário de Wiltz. A peregrinação de Paula já começou

Além disso, o estacionamento será também interdito nesta zona entre as 6h e as 18h. A interrupção vai afetar sobretudo as ruas em torno da Place d'Armes e da Place Guillaume II, já que o ponto alto do percurso é a chegada dos fiéis à Catedral de Notre-Dame.

A principal cerimónia religiosa do país é celebrada em honra da Virgem Maria. Durante duas semanas, do 3.º ao 5.º domingo após a Páscoa, milhares de crentes da Grande Região deslocam-se em peregrinação à capital luxemburguesa para visitar a figura da santa na catedral.

Mapa com as alterações de trânsito previstas © Créditos: Ville du Luxembourg/DR

