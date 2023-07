Obras na A64 vão afetar condutores do Luxemburgo

Share this with email

A partir desta segunda-feira, os trabalhadores transfronteiriços e os condutores do Luxemburgo que pretenderem deslocar-se a Trier, Colónia ou a outras cidades da região Frankfurt/Reno-Meno terão de ser pacientes devido às obras ao longo da autoestrada alemã A64.

A via, que foi inaugurada em 1987 em conjunto com a autoestrada A1 do Luxemburgo, nunca sofreu uma remodelação completa como a que terá agora lugar, segundo o Luxemburger Wort. "Agora é necessário porque, devido aos anos de tráfego intenso, não só a parte superior da estrutura, mas também a camada de proteção contra o gelo subjacente, precisam de ser renovadas", segundo a operadora Autobahn GmbH.

As obras irão impor vários condicionamentos à circulação rodoviária, que serão implementados a partir desta segunda-feira. Um deles passa pela supressão de uma faixa de rodagem, passando a estar disponíveis apenas três vias na fronteira alemã em Wasserbillig.

Ponte será remodelada em 2026

Durante a manhã, duas faixas de rodagem estarão abertas para veículos que se desloquem para o Luxemburgo e uma delas estará aberta em direção a Trier. Ao final do dia, altura em que os transfronteiriços regressam à Alemanha, haverá duas faixas de rodagem disponíveis na direção de Trier, mas apenas uma no sentido do Luxemburgo.

No troço de 14km abrangido pela intervenção, a circulação rodoviária terá um limite de velocidade de 80km/h.

Até ao final do ano, a Autobahn GmbH deverá efetuar trabalhos de modernização do sistema de drenagem do eixo central da autoestrada. As obras estarão suspensas entre dezembro e o final do inverno.

A maior fase da obra terá início em março de 2024 com a construção entre a Sauertalbrücke, que liga o Luxemburgo e a Alemanha, e o parque de estacionamento de Markusberg. O troço de 5,6km será completamente renovado nos dois sentidos.

As etapas seguintes do projeto deverão estender-se até 2029, ano previsto para a conclusão das obras. Também a ponte será alvo de uma "reparação profunda" em 2026.