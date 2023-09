O único Grão-Ducado do planeta está em plena transformação

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Há dez anos, a maior parte destes trilhos não estava marcada. Nas três semanas e quase 500 quilómetros em que percorri o país a pé fui-me deixando surpreender por essa rigorosa sinalização dos caminhos. Se estivermos em zonas em que há ferrovias, as autopedestres indicam-nos constantemente o percurso pelo meio do mato entre uma estação e outra. Se for uma parte do país pior servida de transportes, lá estão os caminhos circulares, para que as pessoas possam levar o carro a um ponto que é simultaneamente de partida e chegada e pelo meio terem a oportunidade de se embrenhar na floresta.

Depois há as ciclovias, que são muitas e estão bem cuidadas. Nalgumas partes do percurso foi essa a senda que tomei, o que tornava invariavelmente a minha caminhada menos solitária. Cruzava-me constantemente com pessoas que levantavam o braço e atiravam um Moien bem-disposto, algumas paravam para conversar um bocado, outras reconheciam o projeto ‘Luxembourg On Foot’ e acompanhavam-no diariamente nos quatro jornais onde estava a ser publicado: Contacto, Luxemburger Wort, Luxembourg Times e Virgule. Em todos os casos, com esta gente, a cavaqueira de circunstância ia parar ao mesmo tema: a qualidade da marcação dos trilhos.

Bem sei que pode parecer um pormenor, mas a mim faz-me pensar que é de certa forma icónico – o símbolo perfeito das transformações por que a nação está a passar. Se pensarmos bem, estes percursos mostram as mudanças. Nos primeiros dias em que me fiz ao caminho, perto de Rumelange, na região industrial do Minett, fui parar a uma velha escola onde crianças com doenças contagiosas eram isoladas das famílias e colocadas ali longe dos olhos e da respiração do mundo. Há muito que as instalações foram encerradas, mas a mim fez-me compreender o país desprovido de recursos que o Luxemburgo era até ao início do século XX.

O Grão-Ducado era tão pobre, e a fome era tanta, que um terço da população emigrou para o outro lado do Atlântico – a maioria para os Estados Unidos, mas muitos também para o Brasil. Neste último caso, é curioso perceber como os seus descendentes preservaram as raízes, pediram a nacionalidade e constituem agora um novo ator para as eleições legislativas de outubro, acrescentando 20 mil novos nomes às listas eleitorais do país. Enfim, a História arranja sempre maneira de completar o seu círculo.

Na segunda parte do percurso, no Oeste da Guttland, a dona de um velho hotel tinha andado a investigar o percurso que eu me propunha fazer (o mapa inicial, que acabou por ter vários acrescentos, estava online para que os leitores o pudessem consultar nos jornais) e contou-me que grande parte desses caminhos tinha sido usado pelos luxemburgueses para fugir da invasão nazi em 1940. Quando cheguei ao Éislek, o terço norte do país, vi as marcas do final da guerra nos trilhos. Pelas Ardenas, afinal, passou uma das maiores matanças do conflito – e a floresta guarda essa memória de forma visível. Há destroços de aviões, campas de soldados caídos, o registo da dor no meio das árvores.

Depois desci para o Mullerthal, onde me arrisco a dizer que existem alguns dos melhores percursos pedestres da Europa. É o terceiro local mais visitados do país, segundo o Ministério do Turismo (atrás do Parc Merveilleux, em Bettembourg, e do castelo de Vianden). No primeiro semestre deste ano houve 91.773 pessoas a galgarem aquele trilho. Há 50 anos, no entanto, os caminhos por onde passam os turistas eram percorridos por moleiros e gado. O mesmo se passa nos caminhos da Moselle, no sudeste. As encostas de vinhas foram abertas à força dos homens e das bestas – antes de se tornarem no espetáculo magnífico que um país inteiro vai admirar nos dias quentes.

As rotas da floresta estão hoje perfeitamente assinaladas, sim, e servem sobretudo o propósito de permitir aos cidadãos o prazer do mergulho na natureza. E é por isso que elas simbolizam a mudança por que o país tem passado. Estas eram as rotas da fuga e do esconderijo, do trabalho árduo e da dor incomensurável. O Luxemburgo já não é o país pobre nem vulnerável do século XIX. Enriqueceu e de alguma forma agigantou-se, proporcionando hoje aos seus habitantes o maior rendimento que qualquer nação do mundo oferece aos seus cidadãos. Mas o crescimento traz as suas dores, e também elas são visíveis quando se atravessa um país a pé. Nos trilhos impecavelmente assinalados da floresta grã-ducal está a história de um país em metamorfose.

O direito à tristeza

Depois da II Guerra Mundial, o Luxemburgo foi sempre governado pelo mesmo partido – os democratas-cristãos só perderam por uma vez, nos anos setenta, para os liberais do DP. Na última década, no entanto, houve uma mudança extrema no país, com socialistas, liberais e verdes a formarem uma coligação que pôs termo à era CSV. E, se foi nos últimos dez anos que o Luxemburgo ascendeu ao estatuto de país mais rico do mundo (considerando o PIB per capita), também houve desafios que vieram agitar a sociedade de forma profunda. A pandemia de covid-19 foi um desses momentos. Mudou o país e mudou cada um de nós.

Paulette Lenert teve uma entrada fulgurante como ministra da Saúde. “Assumi a pasta em fevereiro de 2020, umas semanas antes do início da pandemia. E foi sempre tudo muito duro, perceber que tinha de lidar com uma potencial mortalidade com uma dimensão que nunca antes tinha conhecido. Mas não me arrependo de nenhuma medida que tomei, e tenho um orgulho enorme em ver a forma como o povo luxemburguês se uniu e responsabilizou. Foi extraordinário”, contou-me num dos dias de ‘Luxembourg on Foot’. A caminhada que cumprimos juntos na zona de Remich é a mesma que ela faz religiosamente há seis anos, diariamente, de manhã cedo.

Ler mais:

O apagão de Paulette Lenert e o direito que todos temos à tristeza

“Desde que me mudei para esta região raras vezes falho este percurso. São duas horas da minha vida que me ajudam a refletir e pôr as ideias em ordem. Sempre fui assim, gosto mais de observar do que de falar apressadamente e andar a pé ajuda-me.” No dia em que as fronteiras do país foram fechadas, os sentimentos foram confusos. “Também tinha consciência de que estava a negar-me o meu maior prazer: pegar nos animais e ir para a floresta com eles.”

Na manhã de 23 de março de 2021, depois de uma reunião tensa por zoom com o Parlamento luxemburguês, a ministra Paulette Lenert saiu de casa deixando a porta aberta, pegou no carro e conduziu de Remich até Nennig, na margem alemã da Moselle. Não se lembra do que aconteceu a seguir, só sabe que acordou ao fim da tarde deitada na margem de um lago, coberta de poeira e a tremer de frio. Levantou-se e pediu ajuda a um pescador, que se apressou a chamar as autoridades germânicas.

Quando chegou ao hospital, corriam os mais variados rumores. “Vou levar-te ao lugar onde tudo aconteceu”, disse-me então. “É a primeira e única vez que vou falar sobre o caso. Mas que fique bem claro, eu nunca tentei nem tentaria tirar a minha própria vida.” A conversa há de levar-nos ao bem-estar dos cidadãos. E como a equação não pode ser apenas a do rendimento.

No início de 2021, a vida de Lenert não estava a correr propriamente bem. Morreu-lhe um dos cães, depois um gato, hoje sobra-lhe o Schmit, que nos acompanhou em todo o percurso. “Também me separei do meu companheiro, foram tempos duros. Mas isso nunca me impediu de fazer bem o meu trabalho. Eu tenho ideias para o meu país, eu quero melhorá-lo e tenho força para lutar por ele. Mas, naquele dia de março, acumulou-se tudo. E então, fiz o que devia fazer: vim ao meu lugar de sempre pôr as ideias em ordem. Só que apaguei. Acredito que colapsei de cansaço. Eram meses e meses de combate pela vida dos meus concidadãos e houve ali um momento de exaustão, pronto. Tanto que descansei uns dias e fiquei logo bem.”

A insinuação de que teria tentado tirar a própria vida deixa-a zangada. “Conseguem imaginar o que as minhas filhas e a minha família sentiram ao ler isso”, pergunta. E também recusa a ideia de fraqueza que lhe tentaram colar à pele por ter estado umas semanas de baixa médica.

Lenert toma a dianteira, de repente aponta para o lugar onde estacionou a viatura e depois para o chão onde acordou estupefacta. “Foi aqui. Tive um apagão aqui. Não tenho qualquer vergonha de o assumir. Todos temos direito a estoirar. Todos temos o direito a estar cansados, ou tristes. Negá-lo é negar a nossa condição humana.”

Enquanto andamos, conta-me isto: “É altura de olharmos verdadeiramente para a saúde mental. Temos de mudar o sistema. Temos de comparticipar o apoio psicológico e psiquiátrico dos cidadãos. E temos de criar as condições para que as pessoas sejam felizes, para que a vida não seja só trabalhar e pagar contas, para que consigamos ser resilientes e continuar a lutar. No fundo, para não apagarmos todos.”

Um enclave para a tolerância

É difícil encontrar no planeta um país mais multicultural do que o Luxemburgo. A chegada dos estrangeiros começou no início do século XX, graças ao advento da siderurgia, primeira grande fonte de riqueza do país. Italianos e polacos, primeiro, e depois da guerra vieram os portugueses reconstruir o país. Mas a partir do final do século passado, o Grão-Ducado tornou-se num enorme caldeirão de culturas. Metade da população que habita o país não tem nacionalidade luxemburguesa e, apesar de não contar com mais de 660 mil habitantes, aqui reside gente de 170 nacionalidades.

Ler mais:

O dom da vida em Berdorf

Os portugueses são a maior comunidade estrangeira, sim, mas há gente de todo o mundo. O país mais rico do globo é riquíssimo em diversidade – e aberto quando o assunto é a tolerância. Durante a Guerra dos Balcãs, o Luxemburgo acolheu um enorme contingente de refugiados, voltando a repetir a fórmula quando estalaram conflitos no Médio Oriente, em África ou, mais recentemente, na Ucrânia. Seria território fértil para o discurso de discriminação, mas o medo parece não vingar.

Ksanet e Gulsoom fugiram da guerra e encontraram uma nova esperança no leste do Luxemburgo. © Créditos: Ricardo J. Rodrigues

Veja-se Willenbach, no Mullerthal. Aqui funcionam dois enormes centros de acolhimento de refugiados – um deles tem capacidade para 110 pessoas e funciona há vários anos, no outro dormem 180 e abriu portas em outubro de 2022. Incluindo crianças, há mais de 300 seres humanos com pedidos e confirmações de asilo aqui. Um par de quilómetros abaixo, há um novo refúgio, exclusivo para pessoas que fugiram da Ucrânia. E isso cria uma circunstância rara no município de Berdorf: um quarto da população são refugiados. Vêm da Somália ou da Síria, de Bagdad ou de Kiev, mas têm todos esta particularidade de terem tido que fugir das suas terras em desespero. E de terem encontrado um vislumbre de paz no leste do Luxemburgo.

Ksanet e Gulsoom aceitam juntar-se à minha caminhada, assim como assim precisavam de ir fazer compras a Berdorf. A primeira chegou da Eritreia há quatro anos, a segunda fugiu do Afeganistão há um. “O meu marido veio primeiro, e eu demorei cinco anos a chegar cá”, conta Ksnaet. “Tivemos de fugir da guerra, primeiro fui a pé para a Etiópia, depois para o Uganda, e depois lá consegui tratar dos papéis para vir para aqui. Atravessei o deserto a pé, quase morri, mas estou viva. A vida é um dom e agradeço-o todos os dias.”

Gulsoom teve de fugir à pressa, numa noite em que os talibans entraram na sua aldeia e começaram a disparar indiscriminadamente. Nessa noite separou-se do irmão, que só voltou a ver no ano passado, quando os pedidos de asilo no Luxemburgo foram todos atendidos. “Eu estive tanto tempo sem saber dele e depois vi-o aqui. Chorei, chorei, chorei. Mas foi de alegria. Quando perdes tudo e encontras um elo do teu passado, renasces. Eu renasci no Luxemburgo”, emociona-se outra vez. E eu também.

Berdorf, no Mullerthal, tem uma característica: um quarto da população da comuna é constituída por refugiados. E esse é um facto que está a mudar as dinâmicas da comunidade. Aqui, em passeio com Ksanet e Gulsoom, que afirmam querer manter-se na região. © Créditos: Ricardo J. Rodrigues

Berdorf está cheio de histórias destas. Dores inconsoláveis, passados escuros, mas também é um lugar onde muita gente encontra luz, uma certa paz. Em Berdorf, o colorido que chegou no último ano não parece incomodar ninguém. Há mais gente na rua, novos produtos nas mercearias, e riso de crianças nas escolas que se estavam a esvaziar. “Quando arranjar trabalho e casa”, disse-me Ksanet, “é no Mullerthal que quero ficar. É o lugar mais bonito do mundo.”

Desafios de um país aberto

No outro lado do país fica Rédange, que é uma das maiores aldeias do oeste da Guttland e a sede do cantão com o mesmo nome. Tem 3.059 habitantes, o que não permite nem por sombras chamá-la de cidade. Mas tem lojas, cafés e gente a passear na rua. No caminho, encontrei-me com Ian Lejeune, um belga de origens vietnamitas que se instalou na região há dez anos. Trazia um fato cor de rosa, uma cabeleira branca e umas longas pestanas presas às pálpebras, pintadas de cores chocantes. “Olá”, disse Lejeune, “podes tratar-me por Madame Yoko.”

Ler mais:

Um refúgio drag queen no Luxemburgo profundo

Lejeune, aliás Yoko, é dono da Brasserie Barnum, um restaurante que serve almoços, jantares e espetáculos drag queen. Não gosta de chamar ao seu estabelecimento uma casa gay, “porque na verdade somos straight-friendly e também aceitamos heterossexuais”, diz – meio a sério, meio a brincar. Prefere definir a sua casa como “um refúgio para quem se sente diferente e um abrigo para a tolerância.” Também tem algum orgulho em saber que este é o único bar virado para o público LGBT em todo o país. “Na capital, desde que fechou o Bar Rouge, não há nada. Só existimos nós, no meio de uma aldeia perdida no mapa.” Em setembro, foi entretanto anunciado, abrirá um novo espaço na cidade.

Com Ian Lejeune, aliás Madame Yoko, no Barnum, o único bar que serve de porto de abrigo à comunidade LGBT do país. Curiosamente, fica numa pequena aldeia da região mais desabitada do Luxemburgo. O país da tolerância continua a ter os seus desafios. © Créditos: Ricardo J. Rodrigues

De qualquer maneira, não é fácil ter uma casa com estas características no meio do Luxemburgo profundo. “As pessoas passam por mim na rua, esteja eu vestido de homem ou mulher, e não me falam, mesmo que eu os cumprimente. Parece que têm medo de apanhar alguma doença”, diz. Mas sabe que ter uma casa destas abertas implica um espírito de missão. “Na cidade há festas, organizações e eventos. Mas sabes aquele miúdo que veio do Afeganistão ou da Síria, ou que tem uma família demasiado conservadora e anda à procura da sua sexualidade? Ele nunca vai contactar uma instituição. Vai procurar um bar para descobrir-se a si mesmo.”

Há miúdos assim na clientela do Barnum. “Há semanas, apareceu-me aqui um rapaz de 17 anos que veio com os pais. Pediu-me para atuar ao meu lado, vestido de mulher. Os pais aceitaram a ideia e eu dei-lhe a mão, ajudei-o a escolher roupa, dei-lhe uma hipótese. Talvez isso o ajude a perceber-se e resolver-se, em vez de ele se isolar e começar a ver o mundo demasiado escuro.”

Acredita que é por isso que vem gente de tão longe. “Quando há espetáculo, aparece-me aqui gente de Trier, de Metz e de Nancy, de Liège e de Bruxelas. E cantam e dançam comigo e toda a gente sai daqui a rir. Os locais não vêm, mas eu sei que sou um derradeiro reduto para a tolerância. Não tenho dinheiro para pagar uma renda na cidade, mas aqui consigo. Por isso, só saio quando me atirarem para a fogueira.”

A urgência de ser significativo

Não se pode falar de mudança no Luxemburgo sem se olhar para a população transfronteiriça. São mais de 200 mil trabalhadores que entram e saem diariamente do país – criando um enorme impacto no Grão-Ducado. E em poucos lugares isso é tão visível como no oeste da Guttland. É a região onde vive menos gente em todo o Luxemburgo. Três das cinco comunas com menor população do Grão-Ducado ficam aqui – incluindo as duas mais pequenas de todas, Sauel e Wahl. E essa sensação é imediata assim que se chega a estas bandas a pé. As aldeias são pequenas e agrícolas, com grandes celeiros e estábulos mas poucas infraestruturas para a população. Os campos estão lavrados e, nos caminhos secundários, é mais provável encontrar cavalos ou tratores do que automóveis ou autocarros. É um território perdido de alguma forma no tempo. E arrebatador, também.

Ao chegar a Koler, no entanto, senti que precisava de me beliscar. As fachadas das casas, dos estábulos e das quintas estão decorados com grandes murais que ocupam paredes inteiras e tornam uma pequena aldeia junto à fronteira da Bélgica num improvável museu de arte urbana ao ar livre. No caminho, pouco antes, tinha-se juntado Alain Welter, a quem os amigos nomearam por brincadeira o rei de Koler, e que na verdade é o inventor de tudo isto. “Fartei-me de ver o lugar onde cresci ser um local de passagem e quis torná-lo num lugar de paragem”, contou-me quando nos fizemos à estrada.

Ler mais:

A arte pode salvar a Gutland

Quando era miúdo, havia aqui um café, uma loja e uma mercearia. “Foi tudo fechando aos poucos e a sensação de abandono foi-se instalando”, explica ele com duas latas de tinta na mão. “Depois, com a chegada da crise da habitação e milhares de pessoas a mudarem-se para o outro lado da fronteira, Koler começou a sofrer de um fenómeno de trânsito caótico. Para fugir aos engarrafamentos da autoestrada, as pessoas começaram a vir por aqui e destruir a pacatez a que estávamos habituados. De repente, tínhamos o pior da cidade e o pior do campo”, conta.

Alain Welter cansou-se de ver a sua aldeia natal começar a ser mais e mais atirada para o abandono. Foi por isso que decidiu começar a encher-lhe as paredes de arte urbana, atraindo uma legião de curiosos a um lugar esquecido. © Créditos: Ricardo J. Rodrigues

A mudança chegou há cinco anos. Welter foi estudar ilustração para Berlim, onde se apaixonou pelo graffiti e pelas artes urbanas. Como projeto de fim de curso, decidiu pintar um mural na sua aldeia de origem. “Foi difícil convencer a população a cederem-me as fachadas, mas depois de fazer o primeiro já eram os outros vizinhos a virem pedir-me para pintar as paredes deles”, ri. Usou sempre os elementos da vida local como inspiração: os animais e a agricultura, o ciclismo e a memória dos que tornaram a terra notável – e imprimiu-os nas paredes.

Ler mais:

Dia 21. A emoção do regresso a casa

Em 2018, organizou um festival com oficinas de arte e concertos, convidou mais artistas a pintarem murais, e fez correr pelo país um novo mote para um lugar abandonado: Make Koler Kooler. Hoje, vem gente de toda a Europa ver a transformação. E, de uma certa maneira, Koler tornou-se o centro de um admirável mundo novo. “É mesmo fixe, não achas? E ainda não acabei por aqui”, diz ele. E eu não consigo deixar de pensar que Welter fez na sua aldeia o mesmo que eu vi na floresta. A rigorosa sinalização de um trilho. É isso que explica toda a mudança, bem vistas as coisas.