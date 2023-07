O shopping Cloche d'Or vai ter horas de silêncio. Este é o motivo

Em causa está uma medida inclusiva do Centro Comercial Cloche d'Or, à qual aderiram não só a Lifestore Auchan, como as restantes marcas.

O Centro Comercial Cloche d'Or vai passar a ter horas de silêncio, todas as terças-feiras das 16h00 às 17h00 e quintas-feiras das 15h00 às 16h00, revela a organização em comunicado.

Quer isto dizer que, nestes períodos, o Centro Comercial vai reduzir a iluminação das áreas comuns e suspender a música ambiente.

Esta estratégia visa dar "condições de tranquilidade às pessoas com perturbações do espectro do autismo e hipersensibilidade, mas também, de forma mais geral, aos clientes que pretendam desfrutar de uma sessão de compras mais tranquila", lê-se no documento.

Tanto a Lifestore Auchan como as restantes marcas com lojas no espaço comercial também se comprometeram a seguir a medida de inclusão.