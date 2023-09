O que uma família de quatro pessoas pode fazer na Schueberfouer com 100 euros?

Todos os anos, os preços praticados na Schueberfouer são criticados. Mas até onde pode ir uma família de quatro pessoas com um orçamento fixo? Pusemo-lo à prova.

Uma viagem em família ao maior parque de diversões do país exige um certo orçamento. © Créditos: Anouk Antony

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

A roda gigante, os rebuçados e as panquecas de batata fazem quase tanto parte da Schueberfouer como a crítica aos preços. Quem planeia visitar a maior feira de diversões do Luxemburgo é frequentemente aconselhado a trazer uma carteira bem recheada.

Pelo contrário, aquando da sua primeira avaliação, os operadores da feira sublinharam que os preços praticados são justos. No entanto, é preciso ter em conta que, nestes tempos de incerteza económica, os orçamentos de muitas pessoas são limitados.

Para alguns, uma visita à Fouer deve, por conseguinte, ser planeada com precisão. O Luxemburger Wort testou o que uma família de quatro pessoas poderia fazer com um orçamento de 100 euros.

"Com 100 euros, não se vai longe" ou, "ao fim de meia hora, está tudo acabado". São estas as palavras que passam claramente pela cabeça de qualquer conhecedor da Schueberfouer. "Mas, convenhamos, para a minha filha de 12 anos, o meu filho de nove, o meu marido e eu, a visita durou três horas e meia. Mas só porque pensámos muito bem como poderíamos aproveitar ao máximo a Fouer, mantendo-nos dentro do orçamento".

Um passeio de carrinhos de choque para quatro pessoas custa cinco euros, contra sete euros num dia normal de Fouer. © Créditos: Anouk Antony

Para começar, vamos no Happy Sailor, um passeio rápido em pequenos barcos. Uma viagem para quatro pessoas custa 14 euros, graças à tarifa reduzida do dia da família. Normalmente, teríamos pago mais de 20 euros. Continuamos a passear com boa disposição. A próxima paragem é nos carrinhos de choque. Uma viagem para dois era uma verdadeira pechincha nesse dia, custando apenas cinco euros.

Desistir da roda gigante

Pouco depois, o desejo do filho de brincar com um grande urso de peluche, por mais cinco euros, foi recusado. Felizmente, ele compreendeu a razão.

De seguida, dirigimo-nos para a roda gigante. Afinal, as crianças querem ver a Fouer e a capital de cima. Mas antes de comprarmos os bilhetes, fazemos alguns cálculos. Apesar do preço reduzido, uma volta custaria 22 euros. Como o filho atingiu recentemente a altura de 1,40 m, tem de pagar a tarifa completa. Por isso, não pode beneficiar do preço reduzido de 4 euros.

"Num dia normal, teríamos de pagar uns impressionantes 30 euros por uma viagem. Mas neste dia em particular, decidimos não o fazer. E por uma boa razão. Com o dinheiro que já tínhamos gasto, só nos restavam 59 euros. E, no entanto, só tivemos algumas experiências até agora - e ainda não provámos nenhuma das especialidades doa Fouer, como o Gromperekichelcher ou o candyfloss".

A salsicha de caril custa oito euros. © Créditos: Nadine Schartz

"Num dia normal, teríamos de pagar uns impressionantes 30 euros por uma viagem. Mas neste dia em particular, decidimos não o fazer. E por uma boa razão. Com o dinheiro que já tínhamos gasto, só nos restavam 59 euros. E, no entanto, só tivemos algumas experiências até agora - e ainda não provámos nenhuma das especialidades doa Fouer, como o Gromperekichelcher ou o candyfloss".

Por falar em comida. Perante os cheiros tentadores das bancas, uma ligeira sensação de fome faz-se sentir entre os adultos. Querem um hambúrguer e uma salsicha de caril. Enquanto o hambúrguer de dez euros é um pouco seco, mas comestível, a salsicha grelhada de oito euros é uma desilusão. Perante isto, os jovens preferem esperar para comer.

Estes preços sublinham a importância de comparar os diferentes petiscos. Um pouco mais tarde, descobri uma banca onde teríamos pago seis euros pela salsicha. Por 12,50 euros, poderíamos até ter comido um schnitzel com salada de batata ou batatas fritas.

Ler mais:

A estreia do burgomestre de origem portuguesa a servir à mesa na Schueberfouer

Depois, foi a vez de experimentar uma das novas atrações: o tobogã. Por 14 euros, somos sacudidos em todas as direções durante longos minutos, o que aumenta consideravelmente o nosso entusiasmo pela atividade seguinte. Para recordar, o orçamento de 100 euros já tinha sido reduzido para 41 euros nesta altura. Teria sido consideravelmente menos num dia normal de Schueberfouer.

Enquanto pai e filha fazem uma pausa, mãe e filho partem para uma aventura com os piratas. O cenário, com um navio rodeado de temíveis tubarões, promete uma visita cheia de suspense e terror. A entrada custa 7 euros para duas pessoas. No final, a aventura poderia ter sido melhorada, especialmente porque uma voz um pouco aborrecida convidava os visitantes a passar de uma sala para outra.

Percurso de perícia e campo de tiro

Juntos, aventurámo-nos depois no One Man Show, um palácio de gargalhadas composto por numerosos obstáculos, suportes retrácteis e oscilantes, uma roda de hamster gigante, uma ponte suspensa e escadas móveis. "Não é certamente um dos meus jogos preferidos, mas as crianças ficaram encantadas. Portanto, 14 euros bem gastos!". Ao mesmo tempo, o orçamento desce para 28 euros.

Ler mais:

Diversão, jogos e espetáculo de luz na Schueberfouer

É altura de os mais novos comerem qualquer coisa. A escolha é "bami goreng e dim sum" - mais 12,50 euros gastos. Agora é altura de pensar na fase seguinte do programa. A escolha é um stand onde as bolas têm de cair numa tigela vermelha para ganhar um prémio.

As crianças partilham 12 bolas por 5 euros. Embora o jogo pareça fácil, no final saem de mãos a abanar. O filho prova depois as suas capacidades num campo de tiro para crianças. Há doze tiros por cinco euros, ele acerta 11 tiros seguros e recebe um pequeno prémio. A satisfação está estampada no seu rosto.

1 / 2 Com 12 tiros por cinco euros, o prémio em dinheiro pode ser modesto, mas as crianças divertem-se na mesma. © Créditos: Nadine Schartz

2 / 2 A coragem dos visitantes é posta à prova no "One Man Show". © Créditos: Nadine Schartz





Restam agora apenas 5,50 euros do limite estabelecido no início. Afinal, a fruta coberta de chocolate faz parte da Schueberfouer. Para evitar que quatro pessoas partilhem uma banana com chocolate, fechamos os olhos e acabamos por comprar um último doce. Resultado: ultrapassámos o nosso orçamento em 7,50 euros.

Com as frutas de chocolate, o orçamento de 100 euros foi ultrapassado. São, no entanto, a cereja no topo do bolo da visita à Schueberfouer. © Créditos: Nadine Schartz

Por 100 euros, há muito para fazer na maior feira do país. Embora tenhamos podido aproveitar os preços reduzidos no dia da família, teria sido certamente muito menos divertido num dia normal. A isto juntou-se o facto de termos comido muito pouco e bebido nada. Se quiser ter uma diversão mais longa e intensa em família no parque de diversões e não pensar em cada cêntimo que gasta, terá de gastar bem mais de 100 euros.

Os que ainda quiserem beneficiar das tarifas reduzidas poderão fazê-lo no dia de encerramento, segunda-feira, 11 de setembro.

As contas da família Schartz:

Happy Sailor (Quatro pessoas) 14 euros Autotemponeuses (Quatro pessoas) 5 euros Hambúrguer e Currywurst (Uma dose cada) 18 euros Descente en luge (Quatro pessoas) 14 euros Tour Pirates (Duas pessoas) 7 euros One Man Show (Quatro pessoas) 14 euros Bami Goreng et Dimsum (Duas pessoas) 12,50 euros Stand de tiro (Um bilhete) 5 euros Stand de tiro (Um bilhete) 5 euros Espetadas de fruta com chocolate 13 euros Total 107,50 euros

(Este artigo foi originalmente publicado no Luxemburger Wort e adaptado para o Contacto por Tiago Rodrigues)