O que se passou com o avião da Cargolux no Findel?

Incidente

"Incidente significativo de aterragem" aconteceu no domingo à tarde e obrigou ao encerramento da pista do aeroporto do Luxemburgo durante várias horas. Vários voos foram cancelados.

Um incidente com um avião da Cargolux este domingo ao final da tarde obrigou ao encerramento da pista do aeroporto do Findel e ao cancelamento de pelo menos três voos da Luxair. Numa nota enviada à imprensa, a Cargolux explica que o "incidente significativo de aterrragem" deu-se por volta das 18h52.

Segundo a informação, o avião B747-400F "não conseguiu recolher o trem de aterragem na descolagem do Luxemburgo. Desta forma, foi obrigado a despejar combustível em segurança para voltar a aterrar no aeroporto."

A operadora de transporte aéreo de carga acrescenta que durante esta segunda aterragem, "o trem do lado direito soltou-se da aeronave", mas o avião "conseguiu parar de forma controlada, tendo sido assistido pelos serviços de emergência".

O incidente não registou feridos e as autoridades responsáveis já formam informadas sobre o mesmo, refere ainda a transportadora aérea luxemburguesa.

Um internauta divulgou um vídeo onde se vê o momento em que a aeronave se reaproxima do aeroporto e perde peças do seu trem de aterragem à chegada.

O incidente causou o cancelamento de pelo menos três voos no aeroporto do Luxemburgo. Segundo comunicado enviado às redações, a Luxair teve de cancelar três voos que tinham como origem Oslo, Hamburgo e Milão, e eram esperados aterrar no Findel ao final da noite.

Os três foram desviados para o aeroporto de Liège enquanto se aguardava a reabertura da pista.

O Contacto questionou a LuxAirport, empresa responsável pela gestão do Findel, sobre o número total de voos que tiveram de ser cancelados devido ao incidente, pelo que aguarda uma resposta.

Ler mais:Vídeo. Avião da Cargolux falha aterragem no aeroporto do Luxemburgo

Um incidente semelhante com uma aeronave da Cargolux tinha acontecido há menos de um mês, em que um aparelho da companhia falhou a aterragem no aeroporto do Luxemburgo.