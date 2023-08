O que o futuro reserva para os trabalhadores da Manuel Cardoso?

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

A falência da empresa de construção Manuel Cardoso foi oficialmente declarada na terça-feira, 1 de agosto, pelo Tribunal de Arrondissement do Luxemburgo. Com o fecho da construtora, sedeada em Niederkorn, cerca de 120 trabalhadores perderam os seus empregos. No entanto, parece começar a revelar-se alguma luz ao fundo do túnel.

Com a declaração de falência, o processo de indemnização dos trabalhadores pode, finalmente, começar. Depois, terão de se registar na ADEM para terem direito ao subsídio de desemprego.

Já foram, entretanto, encontradas soluções de recolocação para alguns dos trabalhadores, que foram contactados por outras empresas que lhes ofereceram trabalho. Uma situação que poderá progredir, segundo a OGBL, que dá como exemplo o facto de uma outra empresa ter contratado 20 trabalhadores.

Ler mais:

Trabalhadores da Manuel Cardoso: “Isto é um pesadelo!”

"Alguns trabalhadores já assinaram novos contratos para setembro", confirmou Jean-Luc de Matteis, secretário central da OGBL para a construção à RTL. De acordo com o dirigente, "os contactos continuam a ser feitos", mesmo durante as férias coletivas do setor, que decorrem agora em agosto e há razões para otimismos. "Tirando algumas pessoas que estão perto da reforma e que vão passar por outro processo, a curto prazo, praticamente toda a gente vai encontrar emprego. Uma empresa luxemburguesa não identificada contratou vinte trabalhadores.

A declaração de falência da empresa, a 1 de agosto, garante também o início de um processo de liquidação dos seus ativos, tendo os escritórios de Niederkorn, já sido colocados à venda.

Ler mais:

“Não há possibilidade de salvar a Manuel Cardoso”

Todo este processo, que será gerido por administradores de insolvência, com supervisão judicial, permitirá a liquidação de dívidas a credores, incluindo eventuais pagamentos em atraso a trabalhadores.

Desde o início deste ano que os funcionários da Manuel Cardoso têm tido dificuldades em receber os salários a tempo. "Desde março, temos tido vários salários em atraso. Começaram a pagar-nos no dia 15 do mês seguinte, até que, em junho, deixaram de nos pagar", contou ao Contacto um funcionário que trabalhava na empresa há oito anos.

Ler mais:

Pode o Estado ficar com a Manuel Cardoso? Sim, mas seria “complexo”