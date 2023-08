O que muda no Luxemburgo, na Bélgica e em França em agosto

Novas leis e subsídios, apoios que são pagos e novidades nas estradas. Saiba o que muda este mês no Grão-Ducado e arredores.

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Com a entrada num novo mês, há várias mudanças a registar no Luxemburgo e nos países vizinhos, sejam elas relativas a legislação, subsídios ou alterações de preços para o consumidor. Fazemos um resumo de tudo o que muda em agosto.

Luxemburgo

Novo destino a partir do Findel

Com a companhia aérea low cost Wizz Air, vai poder viajar do Luxemburgo para Roma por preços a começar nos 25 euros. Embora o Lux-Airport se congratule com a chegada da empresa húngara ao Grão-Ducado, os sindicatos dos transportes aéreos consideram que ela oferece "preços baixos às custas dos trabalhadores".

Ler mais:Wizz Air abre novas rotas a partir do Findel

Introdução do fundo de obras obrigatório

A partir de agora, o fundo de obras passa a ser obrigatório, um ano após a publicação da lei. O objetivo desta lei para os condomínios é promover a remodelação generalizada dos edifícios, incluindo a renovação energética.

Novo endereço para serviço de copropriedade construída

Toda a correspondência destinada a este serviço deverá, a partir deste mês, ser enviada para o endereço:

Adm. du cadastre et de la topographie

Service de la copropriété bâtie

B.P. 3095

L-1030 Luxembourg

Novo diretor-geral adjunto na Luxembourg for Finance

Simon Gorbutt assume o cargo de diretor-geral adjunto da Luxembourg for Finance esta terça-feira. Anteriormente, foi presidente da STEP Benelux e leciona no mestrado em Gestão de Património na Universidade do Luxemburgo. Simon Gorbutt é advogado, tendo-se formado em Inglaterra, no País de Gales e na Irlanda, e tem nacionalidade luxemburguesa e britânica.

Bélgica

Alargamento do reembolso das lentes de óculos

A partir de agora, o limite de dioptrias para o reembolso das lentes de óculos será fixado em 7, noticiam os meios de comunicação social belgas. Anteriormente, o limiar era de 7,75. Além disso, este indicador será de 6,75 para os menores e para as pessoas com mais de 65 anos.

Faróis rotativos verdes nas estradas

De acordo com o L'Avenir, vão aparecer nas estradas belgas faróis rotativos verdes. "Ao contrário do farol rotativo azul (utilizado pelos bombeiros), este novo tipo de farol não será obrigatório. Não dará prioridade, mas será um apelo à cortesia dos outros utentes da estrada", diz o jornal belga.

Ler mais:França. Fim dos talões de compra adiado de novo

França

Aumento de 10% das tarifas reguladas da eletricidade

As tarifas reguladas da eletricidade em França vão aumentar 10% a partir desta terça-feira, subida que é "uma decisão proporcional", segundo o Presidente francês Emmanuel Macron. Com esta medida, o mecanismo passará a cobrir apenas um terço da fatura dos consumidores (37% contra 43% anteriormente). Este aumento vem juntar-se a um outro de 15%, que está em vigor desde fevereiro de 2023, após o aumento de 4% registado em fevereiro de 2022.

Desde 2021, a tarifa regulada, da qual dependem cerca de 23 milhões de consumidores de eletricidade (de um total de 34 milhões), terá subido cerca de 31%.

Novos preços nos transportes da Mettis, em Metz

Os preços dos passes e bilhetes da rede Mettis vão subir. Para carregar o seu bilhete para uma viagem, terá agora de pagar 1,70 euros em vez de 1,60 euros. O passe mensal para jovens dos 18 aos 26 anos custa agora 25,20 euros, ou seja, mais 2,20 euros. O passe mensal Liberté para as pessoas com idades compreendidas entre os 27 e os 64 anos passou de 41 para 45 euros. O pós-pagamento de um bilhete para uma viagem de idosos com mais de 65 anos passará a ser de 70 cêntimos.

Fim dos talões de compras em papel

Depois de dois adiamentos devido ao aumento dos preços nas lojas, a impressão sistemática de talões de caixa em papel vai agora terminar, apesar da inflação ainda elevada.

Esta medida, que também se aplica aos recibos dos cartões bancários, foi adotada em nome da ecologia. Mas foi criticada por alguns, que recordam que os talões são um instrumento utilizado por muitas famílias para gerir o seu orçamento familiar.

De facto, o recibo não vai desaparecer totalmente: os clientes que o desejarem poderão continuar a pedir uma impressão, para esclarecer dúvidas sobre um preço, por exemplo. E, nalguns casos (restaurantes, hotéis, cabeleireiros, mecânicos, etc.), a impressão continuará a ser obrigatória.

Ler mais:França. Famílias terão apoio de até 434 euros para pagar material escolar

Pagamento do subsídio de regresso às aulas

O subsídio de regresso às aulas (ARS, na sigla em francês), que foi aumentado este ano, será pago a partir desta terça-feira nas ilhas de Mayotte e Reunião, e a partir de 16 de agosto na França metropolitana, na Guiana Francesa, em Martinica e em Guadalupe.

O ARS, que é pago em função dos rendimentos, é concedido às famílias com filhos com idades compreendidas entre os 6 e os 18 anos, matriculados em escolas públicas ou privadas, inscritos em estágios ou inseridos num estabelecimento de cuidados especiais. Destina-se a ajudar na compra de material escolar, equipamento, vestuário, etc.

As prestações ARS variam entre 398,09 e 434,61 euros, consoante a idade da criança, e foram aumentadas em 5,6% em relação ao ano passado.

Fim dos saldos

Os saldos de verão em França, que foram prolongados por uma semana na sequência dos prejuízos causados pelos motins urbanos de julho, terminam esta terça-feira.

(Artigo originalmente publicado no Virgule e adaptado para o Contacto por Maria Monteiro.)