O que fazer para proteger casas, garagens e caves dos assaltos no Luxemburgo

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Na quarta-feira a polícia do Luxemburgo confirmou seis tentativas de assaltos a casas ou estabelecimentos comerciais.

Um dos fenómenos que se notou entre estas ocorrências é que, muitas vezes, os meliantes têm como objetivo assaltar não a parte residencial de uma casa, mas as garagens ou caves, onde roubam objetos vários, entre bicicletas ou garrafas de vinho.

A pensar na proteção destas áreas, e de qualquer domicílio, no geral, o jornal Virgule reuniu alguns conselhos a seguir.

Não guardar objetos de valor em caves ou garagens e proteger os que lá ficam. Por exemplo, mesmo na garagem, colocar cadeado nas bicicletas.

Nunca abrir um portão ou porta sem ter a certeza de quem está a tocar à campainha.

Nunca sair sem verificar se os portões estão realmente fechados ou a porta para a cave. Também é sempre necessário verificar todas as janelas e portas para ter certeza que nada ficou mal fechado.

Instalar correntes, bloqueadores de portas nos acessos principais do domicílio.

Ler mais:

Vai de férias? Não se esqueça de avisar a polícia

Foi de férias? Ninguém precisa de saber

Uma casa que parece vazia depois de algum tempo (correio cheio, tudo fechado, luzes sempre apagadas) é mais apetecível para assaltantes porque, em princípio, não vão encontrar resistência. Vale a pena instalar luzes automáticas na casa e pedir a alguém que vá verificar se está tudo bem e recolher o correio.

Instale câmaras de vídeo viradas para a porta principal e para a garagem ou cave. Ver esse sistema de vigilância pode ser desencorajador. E ajuda a identificar possíveis invasores.

Tente não chamar a atenção quando se ausentar, pode haver pessoas a fazer revistas a bairros para perceber quem estará fora.

Nas caves e garagens, mas também na casa, se tiver janelas passíveis de ser arrombadas, não deixe nada do lado de fora que possa servir de apoio para os assaltantes subirem. Por exemplo, cadeiras ou o caixote do lixo.

Alarme sempre

© Créditos: Shutterstock

Um sistema de alarme é fundamental para a segurança de qualquer espaço. Segundo a polícia, estes auxílios técnicos continuam a ser o meio mais eficaz de proteção contra roubos. Hoje em dia, esse sistema pode estar a ser monitorizado no telefone e enviar um alerta mesmo quando está ausente.

Em caso de assalto

Se uma pessoa chega a casa e percebe que foi assaltada, deve ligar logo para o 113. Não se deve tocar em nada antes da chegada das autoridades - tudo pode ser uma prova.

As autoridades têm um serviço gratuito chamado "Saída para férias", que garante que as autoridades vão "realizar patrulhas de prevenção no âmbito da vigilância geral, diurna ou noturna, do seu domicílio, para verificar se está tudo em ordem durante o período em que está ausente.