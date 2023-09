O que faria se encontrasse um assaltante na sua sala?

Indivíduos invadiram duas residências esta noite, no Luxemburgo, e foram surpreendidos pelos próprios moradores. Cara a cara com o ladrão.

Os relatos da polícia do Grão-Ducado confirmam a onda de assaltos a residências particulares no país.

Mesmo após, o regresso das férias de verão, os assaltantes continuam a tentar roubar moradores dentro das próprias casas. Mesmo que estas estejam habitadas os ladrões tentam a sua sorte.

Foi o que aconteceu esta noite em duas casas no distrito do Luxemburgo. Os moradores acordaram com o barulho e surpreenderam os intrusos ficando cara a cara com eles.

Apanhado em Verlorenkost

A primeira tentativa de assalto ocorreu num apartamento da Rua des Romain, em Verlorenkost, pouco antes das 22h00 de sábado. O suspeito terá subido pela varanda para ter acesso à casa, tendo conseguido entrar na cozinha. Avisado por barulhos estranhos, o morador entrou nesta divisão e deu de caras com o indivíduo.

Apanhado em flagrante delito, o suspeito fugiu. O residente fez imediatamente queixa à polícia que ainda tentou apanhar o indivíduo, mas sem sucesso. No relatório policial deste domingo, a polícia descreve o intruso como um homem entre os 25 e os 35 anos que vestia umas jeans e usava sapatilhas.

Invasão em Strassen

Horas depois, na rua de Bois, em Strassen, ocorreu outra tentativa de assalto por invasão de domicílio privado. Pelas 02h00 da madrugada “um ou dois” suspeitos invadiram a propriedade, relata a polícia. Primeiro, tentaram forçar a fechadura do portão, não tiveram sucesso, mas não desarmaram. Levantaram as persianas da porta do terraço e entraram para a sala da moradia.

Só que fizeram barulho, e os sons acordaram o morador que decidiu ir ver o que se passava. Entrou na sala e surpreendeu os assaltantes que logo se colocaram em fuga. Também aqui foi feita queixa à polícia com os agentes a visitar a casa e iniciar uma caça aos fugitivos. Sem sucesso.

Já na sexta-feira, um intruso foi surpreendido nas escadas de um prédio residencial pelos moradores. Usou gás lacrimogéneo e fugiu deixando feridos.