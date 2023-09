O clima está a mudar a vida no Grão-Ducado

Mesmo que nem sempre reparemos, as alterações climáticas estão a afetar seriamente o quotidiano dos luxemburgueses. Numa caminhada durante três semanas à volta do país dá para perceber os sinais de alerta. Terceiro capítulo de quatro.

Quando cheguei à região da Moselle, ao fim de duas semanas a galgar o Luxemburgo a pé, o tempo pregou-me uma partida. Os termómetros pareciam querer conspirar contra mim e decidiram subir até aos 35 graus. Ou seja, o dia mais quente do ano chegou no preciso momento em que eu me dispunha atravessar as paisagens com menos sombra que existem no país. Aqui, os percursos navegam entre as margens do rio e as vinhas – e são raras as copas das árvores debaixo de onde uma pessoa se pode esconder.

Ao longo dos 21 dias em que percorri o Grão-Ducado para cumprir o projeto ‘Luxembourg on Foot’, cujos relatos diários foram publicados entre o final de junho e meados de julho no Contacto, no Luxemburger Wort, no Luxembourg Times e no Virgule, aprendi um par de lições valiosas sobre o tempo e o clima. E esta foi provavelmente a mais relevante: o calor é o nosso pior inimigo na hora de fazer uma caminhada. Pior do que a chuva, pior do que a neve, pior do que o frio, pior do que a inclinação e a topografia.

Uma semana antes, quando tinha chegado ao Éislek, a região mais montanhosa do país, queixei-me inúmeras vezes aos meus botões sobre as subidas e descidas acentuadas. Houve aliás um dia em que o meu projeto podia ter terminado abruptamente – e por minha própria culpa. Decidi fazer um atalho de 100 metros por um desfiladeiro e escorreguei montanha abaixo, tentado reduzir a velocidade da queda dirigindo-me de árvore em árvore e tentando travar a escorregadela com as pernas. Felizmente, não parti nada. Teria sido o fim do ‘Luxembourg on Foot’ e teria sido francamente perigoso, porque ali não havia rede nem vivalma.

Dias depois, tive de caminhar um dia inteirinho à chuva, o que me valeu umas quantas quedas ligeiras e desequilíbrios inesperados. O pior de tudo é que sofro de miopia e, sem óculos, não vejo um palmo à frente do nariz. É uma tragédia que ninguém tenha ainda inventado limpa-vidros para as lunetas como o fizeram para os automóveis. E a chuva é chata numa caminhada, porque molha tudo, inclusive os blocos e cadernos onde os jornalistas tiram notas e a muda de roupas secas que prepararam para o caminho. Ainda assim, honestamente, o calor é muito pior.

Na metade norte do país, território habitualmente verdejante, sucediam-se os campos secos. Os efeitos do aquecimento são visíveis. © Créditos: Ricardo J. Rodrigues

Então houve esse dia difícil, o tal domingo de calor sufocante. Lembro-me de sair de Hinkel, subir a Dickweiler e descer a Mompach. Quando cheguei a Wasserbillig e encontrei a Moselle, deviam ser umas três da tarde e o sol batia inclemente. Daí ainda tinha sete quilómetros para cumprir até Grevenmacher, a pior hora e meia de caminho de toda a viagem. Junto ao rio, primeiro, e no meio das vinhas, depois. A água que levava comigo estava tépida, uma espécie de chá sem sabor. E nenhum refúgio para o ar que fervia. Cheguei exausto e a sonhar com um duche. E, logo a seguir, o tempo virou.

Levantou-se uma ventania danada e as primeiras gotas de chuva caíram mansinhas, tornando-se rapidamente em bátegas grossas e intensas. O cheiro da terra molhada enchia-me agora o peito. Quando a água tocava o chão, parecia que o solo transpirava e se aliviava de todo o calor a que tinha sido sujeito ao longo do dia. Também eu queria provar desse mesmo remédio, deixar-me refrescar depois andar a circundar o país quando ele se tinha feito inferno. Então vim para o meio da rua, abri os braços, e entreguei-me à tempestade. A água que tombava grossa do céu encharcava-me e aliviava-me do duro sufoco por que tinha passado nas horas anteriores. Mas, à medida que eu retornava à normalidade, não podia deixar de pensar que o processo por que estava a passar era tudo menos normal.

E, depois do dia mais quente do ano, uma chuvada veio aliviar o calor. © Créditos: Ricardo J. Rodrigues

A severidade do calor e a intensidade da tempestade eram um sinal da incerteza com que hoje temos de enfrentar o clima no Luxemburgo. Nos dias seguintes, precisamente aqueles em que me fiz à estrada pelo meio das vinhas, repetiu-se a circunstância do calor extremo. São cada vez mais frequentes, os fenómenos climatéricos extremos, e isso é sinal claro de que a vida está a mudar. E foi também a isso que pude assistir durante a minha viagem.

Plantar florestas para os nossos netos

Dias antes eu tinha feito o percurso entre Clervaux e Vianden – que deve ser mais ou menos a visão do paraíso. Fica ao fundo de um vale do Our, rodeado por um casario perfeito que brotou das margens do rio e vigiado por um castelo capaz de inspirar todas as fábulas. O escritor francês Vítor Hugo, que se exilou aqui depois de escrever ‘Os Miseráveis’, comoveu-se com esta floresta. Densa, por onde o sol entra em dedos de luz. Escreveu-lhe um poema onde se pode ler isto:

“De todo o lado, do vale, do prado, das alturas,

Do bosque espesso e do céu resplandecente,

Sai esta sombra, a paz, e este raio, a alegria.”

Mas este bosque tem encolhido – como tantos outros no país. É cortado por estradas e destruído para aumentar aldeias e abrir clareiras onde se planta trigo e milho. “Não só devemos conservar aquilo que já existe como temos de preparar as florestas que queremos deixar de herança aos nossos netos”, disse-me o biólogo Laurent Schley, que veio caminhar comigo no início e novamente no fim do dia. É o diretor-adjunto da Administração da Natureza e das Florestas e, por estes dias, anda a pensar nas mudanças que as alterações climáticas estão a provocar nos ecossistemas luxemburgueses. Alguma coisa tem de ser feita e já, diz. “Mesmo que tenhamos de comprar terrenos para criar áreas selvagens em que ninguém toque.”

Ler mais:

Sobre a sobrevivência da nossa espécie

Explica a sua teoria com passadas largas. “Vai demorar séculos até conseguirmos ter florestas em estado absolutamente natural”, avisa Schley. Mas elas são essenciais para guardar o carbono que produzimos e, em última instância, permitir a viabilidade da espécie humana. “Se pensarmos bem, proteger a natureza é proteger a sobrevivência da nossa espécie.”

Alguma coisa está prestes a mudar. Há um projeto que quer restaurar 30 por cento dos ecossistemas europeus. Ou seja, um terço da superfície de cada país da União terá de ser guardado para bosques livres, rios livres, montanhas livres. “No Luxemburgo, 28% do território tem alguma forma de proteção, mas isso não quer dizer que cumpra os critérios. Nos próximos anos teremos de criar áreas de repouso nas zonas agrícolas, replantar florestas nativas e substituir espécies de crescimento rápido pelas que são nativas.”

Laurent Schley, diretor-adjunto da Administração da Natureza e das Florestas, diz que temos de plantar hoje os bosques onde os nossos netos poderão sobreviver. © Créditos: Ricardo J. Rodrigues

Não é difícil adivinhar a batalha que se avizinha. Os terrenos nas margens do rio são os mais férteis, mas têm de ser salvaguardados para criar zonas húmidas. “O Luxemburgo perdeu 80 por cento dessas áreas entre 1960 e 2000, o que mostra bem a urgência de fazer qualquer coisa.” O tempo do bosque que Victor Hugo cantou é agora, antes que se perca para sempre.

A ameaça ao maior tesouro do país

Houve um dia em que acordei cedo em Lutzhausen e me pus a espreitar o espelho de água que se via da janela do meu quarto. O plano para esse dia estava cheio de curvas e contracurvas, subidas e descidas. Dos lagos da Haute-Sûre eu tinha de chegar à praia de Bourscheid, atravessando Esch-sur-Sûre, Heischtergronn, Tadler e Ringler. Quase nove horas de caminhada para cumprir 30 quilómetros de paisagem montanhosa.

O Éislek é lindo, certo, mas aprendi por experiência própria que é o diabo atravessá-lo a pé.

No início da viagem encontrei-me com Tom Schmit e caminhámos juntos toda a manhã. Schmit é um Park Ranger no Parque Natural do Haute-Sûre e a sua missão é proteger a água da barragem de toda e qualquer ameaça. “Metade de toda a água que é utilizada para consumo humano no Luxemburgo vem deste lago”, explicou ele. “No limite, podemos abastecer 80 por cento do país. Se acontecer alguma coisa a esta reserva, se houver algum tipo de contaminação, estamos todos bem tramados.”

A barragem do Haute-Sûre, onde está guardada a maior parte das reservas de água potável do país. © Créditos: Ricardo J. Rodrigues

O Stauséi, como lhe chamam os luxemburgueses, é o maior corpo de água do país. É na verdade uma barragem de produção elétrica, mas a sua principal função é guardar as reservas de água potável do Grão-Ducado. Armazena 60 milhões de metros cúbicos de água e todos os dias uma grua extrai 60 mil metros cúbicos para tratamento e distribuição. “A água mais potável é a que está a 4 graus, então a grua tem um sensor de temperatura e aspira a região com os valores mais próximos do ideal”, diz Schmit.

O problema é que o Stauséi está constantemente sob ameaça.

“Todos os dias vamos falar com os agricultores e obrigamo-los a remexer os terrenos para que nenhum pesticida deslize para o lago na época das chuvas. Eles resistem, porque isso significa muito mais trabalho e muito mais tempo no campo. É uma guerra”, diz com um sorriso.

Ler mais:

Com o guardião do tesouro mais importante do Luxemburgo

À medida que avançamos pelo trilho, Schmit está cada vez mais preocupado. “Durante o século XX, enchemos as nossas florestas de pinheiros, árvores de crescimento rápido e lucro rápido. E agora estamos a pagar o preço”, lamenta. O aquecimento global trouxe uma espécie de escaravelhos exóticos para o Luxemburgo que destrói estas árvores. “Elas pura e simplesmente secam. São fósforos à espera de um incêndio. Ou então abrem corredores que permitem a passagem de toda a espécie de detritos para o lago.

Schmit passa estes dias de verão a falar com os banhistas, sensibilizá-los para não poluírem o Stauséi, para não virem lavar os carros para esta zona nem fazerem churrascos que possam atear incêndios. Mas a sua preocupação maior está relacionada com as alterações climáticas. “Os ribeiros que abastecem o lago estão todos a secar. Se olhares para as margens vês metros de terra entre a água e a vegetação, o que significa que a barragem está cada vez mais seca.”

Diz que este é o maior tesouro do Luxemburgo, mas pouca gente se apercebe do que está em causa. Schmit abana a cabeça e profere: “Já se veem pequenas disputas por causa dos ribeiros. Não falta muito para estarmos todos em guerra por causa da água.” Se queremos sinais de alerta das alterações climáticas, ei-los aqui escarrapachados e à vista de toda a gente.

Uma revolução no vinho

Depois daquele dia de calor intolerável, entreguei-me à terra do vinho. Ao longo de 42 quilómetros, a margem norte da Moselle atravessa a única região vinícola demarcada em todo o país. “Somos bastante abençoados com o microclima quente e seco daqui”, disse-me Michèle Mannes quando cheguei à aldeia de Ehnen, e a partir de onde começámos a caminhar monte acima. É uma das mais jovens produtoras de vinho luxemburguesas, desde que em 2021 assumiu as rédeas da casa Häremillen, fundada pelo pai no final dos anos 1970. Se era para falar de mudanças, eu tinha encontrado a pessoa certa.

Com a produtora de vinhos Michèle Mannes, uma das mais jovens do país. © Créditos: Ricardo J. Rodrigues

Mannes diz que os luxemburgueses têm muito mais sorte do que os alemães, apesar de a margem sul da Moselle ter maior reputação mundial. “Apanhamos mais sol e cultivamos em terrenos íngremes, com mais de 50 graus de inclinação. Isso permite variações subtis muito interessantes. E depois há a questão dos terrenos. Entre Wasserbillig e Stadtbredimus os solos são calcários, ideais para vinhos mais elegantes. De Stadtbredimus a Schengen, a terra é argilosa e os sabores mais opulentos. É extraordinário perceber a diversidade de uma região tão pequena. Bom, como em tudo no Luxemburgo”, ri-se.

Ler mais:

A revolução do vinho

Enquanto me vai mostrando as vinhas e as barricas da adega, Mannes explica-me que há uma revolução em marcha nos vinhos luxemburgueses. “Por um lado, estamos finalmente a afirmar-nos mundialmente. Mas, por outro lado, temos sinais de que o próprio vinho está a mudar. Sobretudo por causa das alterações climáticas. Durante anos, orgulhámo-nos de ser a região vinícola mais a norte na Europa. E agora há produtores na Dinamarca”, diz abrindo os braços. “Imaginas? Vinho na Dinamarca.”

A subida das temperaturas, os fenómenos meteorológicos extremos e os períodos de seca afetam as castas. “Tivemos de passar a irrigar as vinhas para elas aguentarem o calor. E a vindima, que há uma década se fazia no final de setembro, agora começa no fim de agosto. Além disso, os vinhos estão a ficar mais encorpados, menos ligeiros. Daqui a 40 anos estaremos a produzir o que se faz hoje na região de Bordéus, e os países escandinavos a fazerem vinhos como até aqui encontrávamos no Luxemburgo”, argumenta.

As vinhas na região da Moselle são um dos melhores lugares para perceber as alterações climáticas no país. © Créditos: Ricardo J. Rodrigues

Os crémants, que sempre foram o produto de excelência da Moselle, estão a dar espaço a novos sabores. “Hoje podemos plantar castas como merlot e syrah, porque o clima virou. Já não somos só uma região de brancos e espumantes. Há dez anos eu produzia 2,500 litros de Pinot Noir, agora é o dobro”, diz. Há casos em que o vinho passou de um grau de álcool de 12 para 15,5. Mas ela consegue manter-se positiva. “Se há novas condições, adaptemos os gostos. Na Moselle continuarão a produzir-se vinhos de excelência. Simplesmente não serão os mesmos que bebemos durante séculos.”

Ler mais:

Dia 21. A emoção do regresso a casa

No vinho percebe-se um mundo em mudança, e um planeta que enfrenta hoje os desafios das alterações climáticas. E o mesmo se vê das reservas de água do país, ou pela maneira como as florestas se foram alterando pela ação do homem – e precisam agora de ser renaturalizadas. Os próximos anos vão trazer novos desafios ao Grão-Ducado por causa das mudanças de temperatura e dos fenómenos extremos. E isso é algo que se consegue observar de qualquer caminhada a pé.