O candidato português que une os vizinhos de Heffingen

Eleições comunais

António Valente é conhecido em Heffingen como o animador da sua comuna, pelos eventos que organiza para aproximar os munícipes. A integração dos estrangeiros é a sua maior batalha desde há muito e uma das razões por que se recandidata às eleições comunais.

Esta é a segunda vez que se candidata como independente às eleições comunais de Heffingen, município com 1.500 habitantes, dos quais 500 são estrangeiros, no cantão de Mersch. Nas eleições de 2017 não foi eleito, apenas por um voto, para um cargo no poder municipal, composto por nove membros.

Está a concorrer de novo, por “vontade própria, que ganhou mais força com o convite do burgomestre e os pedidos dos muitos vizinhos de várias nacionalidades” para se recandidatar, conta ao Contacto o português, natural de Estarreja e há 28 anos imigrado no Grão-Ducado. “Estes pedidos deixaram-me muito orgulhoso e a pensar que posso ser válido no poder comunal”, confessa.

António Valente é conhecido na sua comuna como o “animador” de Heffingen por organizar diversos programas, festas e noites temáticas, sempre com o objetivo de reunir os habitantes. Através destes bons momentos, o português de 56 anos proporciona a integração das 40 nacionalidades residentes do município, entre eles os portugueses.

A integração dos portugueses e de todos os estrangeiros neste país multicultural é a sua “batalha”. Uma missão que começou consigo mesmo quando chegou ao país. “Temos de ser nós, que acabámos de chegar, a dar o primeiro passo. Eu dei, mesmo não sabendo as línguas do Luxemburgo, quis conhecer o povo, luxemburgueses e estrangeiros, e fui-me integrando. Eu e a minha mulher sempre fomos bem recebidos. As minhas duas filhas já nasceram cá. Este também é o nosso país”.

Depois, decidiu envolver-se no associativismo “para ajudar também na integração de todos os imigrantes”, conta Valente, que durante uma década foi vice-presidente do Comité da Ligação das Associações de Estrangeiros (Clae) que “envolvia 170 associações de todas as nacionalidades” radicadas no país. “O Clae foi uma das organizações que muito lutou para o voto dos estrangeiros que felizmente se tornou uma realidade”, explica.

Agora é membro fundador da associação Pillux, igualmente focada na integração da imigração. “Ao longo destes anos lutámos pelos direitos e por apoios aos imigrantes. Participei em várias reuniões com os decisores políticos para melhorar as condições de quem chega ao país. Tem de existir esta ligação à sociedade e à política para resolvermos os problemas e darmos voz aos estrangeiros residentes”, diz o dirigente.

Com o mesmo propósito, António Valente foi igualmente o presidente da Comissão Consultiva Comunal de Integração (CCCI) de Heffingen, o que, diz, o estimulou. Por isso, adianta: “Mesmo que não seja eleito para um cargo nestas comunais, irei voltar a oferecer-me para presidir ao CCCI, uma comissão indispensável para a coabitação entre todos e que zela sobretudo pelos interesses dos estrangeiros”.

Bater à porta dos portugueses

A maior participação dos portugueses na vida política do país é outra das lutas deste candidato. Mesmo antes de avançar para a nova candidatura, António Valente, como multiplicador, andou a bater de porta em porta nas casas dos portugueses da comuna, explicando a importância do voto e tentando convencê-los a inscreverem-se nos cadernos eleitorais para votar.

“Muitos portugueses continuam sem querer inscrever-se o que, no meu entender, se deve a uma questão cultural. Em Portugal, o afastamento da política também é grande, basta ver a taxa de abstenção, e mesmo lá estes portugueses nunca votaram, por isso aqui também não se interessam em votar. Além de que o facto de o voto ser obrigatório afasta-os ainda mais”, considera.

O português de 56 anos candidata-se como independente às eleições comunais de Heffingen.

No entanto, acrescenta, “explico sempre que quando desejarem, as pessoas inscritas podem dirigir-se à comuna e pedirem para retirar o nome dos cadernos eleitorais e assim deixam de ser obrigadas a votar. Além de que ninguém é multado por falhar eleições”, sublinha.

António Valente é o único candidato de nacionalidade portuguesa a concorrer às eleições de Heffingen, tal como em 2017. Contudo, desta vez, há mais dois concorrentes luso-luxemburgueses nas listas, embora com nacionalidade luxemburguesa. “Sinto-me feliz e orgulhoso por haver três candidatos com apelidos portugueses a concorrer nestas eleições. Mostra que há imigrantes lusos que participam ativamente na política local e penso que pode servir também como exemplo para outros conterrâneos avançarem, ou para pelo menos se inscreverem para votar da próxima vez”, diz o candidato.

A “política de proximidade” sempre o interessou: “O contacto com as pessoas, desenvolver projetos para melhorar a qualidade de vida da comuna e dos habitantes é essencial no poder local”.

O português já tem algumas ideias que quer pôr em marcha se for eleito, como preocupações sociais e a reaproximação dos habitantes da comuna. “Atualmente, as pessoas vivem de costas voltadas, está a crescer uma cultura antissocial, por vezes já nem os bons-dias se dão. Vivemos todos em comunidade e precisamos de comunicar e sociabilizar, sobretudo para resolvermos os problemas da nossa terra. Quero intensificar atividades, de lazer e culturais, que possam envolver os vizinhos e munícipes, colocá-los em contacto para reaproximá-los”, diz. António Valente não tem dúvidas: “A sociabilização e as amizades fazem-se à volta de uma mesa, seja gastronómica ou cultural, e em eventos, como os desportivos ou a festa dos vizinhos”.

A cultura portuguesa também tem estado presente nos programas organizados por este animador de Helfingen. “É a minha cultura de origem, da qual tenho muito orgulho e faço questão de a promover no meu país de acolhimento, onde a maior comunidade imigrante é a portuguesa. Na minha comuna vivem também muitos portugueses, pelo que faz ainda mais sentido uma noite de fados ou celebrar o dia de Portugal”, defende este dirigente do setor de isolamento térmico.

No seu bloco de notas, há também propostas ecológicas e habitacionais, não fosse a habitação “um dos maiores problemas do país, e cuja resolução deve também passar pelo poder local”.

A nível ambiental, “a nossa comuna poderia criar uma cooperativa para se investir na energia fotovoltaica que, através de painéis solares, passaria a ser a fonte energética das residências”, explica o candidato. Por outro lado, o desenvolvimento de planos integrados nos programas nacionais “para aproveitar os terrenos vazios da comuna para construção de imóveis, sobretudo para arrendamento, ajudaria a criar mais habitação no município”, acrescenta.

Em breve, começa oficialmente a campanha eleitoral e António Valente vai defender as suas ideias por uma Heffingen “melhor” junto da população.