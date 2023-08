O calor vai chegar finalmente ao Luxemburgo 

Share this with email

Os residentes queixam-se de que o tempo quente nunca mais chega ao Luxemburgo, cansados dos dias frescos e enevoados para a época, e da chuva que teima continuar a cair.

Para a semana, as temperaturas vão começar a subir e, a partir do dia 15, tudo aponta para a chegada de dias de “bastante calor” no Grão-Ducado.

A partir de segunda-feira, os termómetros vão subir, durante toda a semana, com temperaturas entre os 27 graus celsius e os 30 graus.

Até aos 35 graus

"O tempo vai estar abafado, com noites quentes para a região. No fim de semana, há probabilidade de se chegar aos 35 graus", explica ao Contacto Francisco Rodrigues, geógrafo físico, cientista do ambiente e co-fundador do site de previsões meteorológicas BestWeather.

No entanto, apesar do calor, as previsões meteorológicas indicam que possam surgir “trovoadas pontuais” nalguns locais do país, que "podem ser mais intensas durante a tarde". A razão? “A massa de ar vem do mediterrâneo e tem bastante humidade”.

Vento de oeste

Até agora o tempo tem sido fresco para a época e a culpa é do vento de oeste que reina, em vez do vento do sul, de onde vem o calor para a região da Europa, onde se situa o Luxemburgo, explica o especialista.

Também em Portugal, as temperaturas vão voltar a subir, mas igualmente acompanhadas de dias enovoados, de chuva e possíveis trovoadas.