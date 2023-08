Novos defeitos no Boeing 737 Max, o modelo utilizado pela Luxair

Muito criticado, o modelo do construtor americano é utilizado pela Luxair, que já encomendou outros aviões.

O construtor aeronáutico americano Boeing está a enfrentar novas falhas de produção no seu modelo mais popular, o 737 Max. O seu principal fornecedor, a Spirit Aerosystems, terá feito furos incorrectos numa peça essencial para manter a pressão do ar na cabina. "Durante as inspeções às fábricas, verificámos que os orifícios de montagem na antepara de pressurização traseira de alguns aviões 737 Maxi não correspondiam às nossas especificações", declarou a Boeing num comunicado.

Do ponto de vista da Administração da Aviação Civil dos Estados Unidos (FAA), este novo problema nos aviões não constitui um risco para a segurança. A antepara traseira pressurizada situa-se na extremidade da fuselagem do avião e fecha o espaço da cabina para a retaguarda. Não é visível para os passageiros, uma vez que a cozinha e as casas de banho estão normalmente situadas à sua frente.

Entrega poderá sofrer novo atraso

Os planos de entrega da Boeing para os seus aviões de médio curso poderão estar novamente em risco. Em abril, a Boeing já foi obrigada a suspender temporariamente as entregas da série 737 devido a defeitos de fabrico na Spirit. O construtor está a analisar se ainda pode atingir o objetivo que estabeleceu até agora de entregar 400 a 450 aviões da família 737 aos seus clientes este ano.

A Luxair é também cliente do construtor aeronáutico americano. Na primavera passada, a companhia aérea luxemburguesa encomendou quatro exemplares do 737 Max 8 (737-8) e alugou também dois outros aviões deste tipo, que já estão ao serviço desde julho. Há alguns meses, foram igualmente encomendados quatro aviões Boeing 737 Max 7 (737-7), ligeiramente mais pequenos.

Uma má reputação

Segundo a Boeing, a decisão da Luxair de adquirir quatro aviões deste tipo faz dela o primeiro cliente europeu deste tipo de aparelho. No entanto, o construtor aguarda ainda a certificação do 737-7, que foi inicialmente planeado como uma variante modernizada do 737-700, mas que foi posteriormente construído um pouco maior para responder às necessidades dos clientes.

Apesar da sua eficácia e popularidade, o 737 Max não tem a melhor reputação entre as companhias aéreas. De facto, este modelo tornou-se conhecido principalmente porque em outubro de 2018 e alguns meses mais tarde, em março de 2019, dois aviões novos se despenharam em circunstâncias quase idênticas pouco depois da descolagem, matando um total de 346 pessoas.

Em resposta a este segundo acidente consecutivo, todos os aviões 737 Max foram proibidos de voar em todo o mundo. Só quase dois anos mais tarde é que os aviões revistos pela Boeing foram novamente autorizados a descolar em rotas regulares.

(Este artigo foi originalmente publicado no Luxemburger Wort e adaptado para o Contacto por Tiago Rodrigues)