Novas obras vão perturbar o quotidiano dos passageiros da linha do Norte

Os passageiros que viajam a partir do Norte do país terão mais uma vez de ser pacientes nas suas deslocações. Os trabalhos terão lugar a partir da noite de domingo, 20 de agosto, até 10 de setembro de 2023, inclusive, nos troços Ettelbruck - Gouvy e Kautenbach - Wiltz.

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

A circulação na linha Norte será novamente afetada. A CFL confirmou que serão efectuados trabalhos de modernização e de manutenção nos troços Ettelbruck - Gouvy e Kautenbach - Wiltz durante uma paragem programada entre a noite de 20 de agosto e 10 de setembro, inclusive.

Ler mais:

Comboios voltam a circular no túnel de Schieburg

A companhia ferroviária luxemburguesa recorda que se trata de um projeto a longo prazo, que foi igualmente objeto de um concurso público europeu há dois anos. Até meados de setembro, um troço de mais de 4 quilómetros entre Drauffelt e Wilwerwiltz deverá ser totalmente renovado (vias, travessas, leito de pedra natural sob as vias).

A circulação na linha do Norte é interrompida durante um ano

"Por razões logísticas, incluindo a necessidade de máquinas especiais raras na Europa, não foi possível efetuar estes trabalhos em paralelo com os trabalhos de recuperação do túnel de Schieburg", explica o CFL. Na sequência do desmoronamento deste túnel em agosto de 2022, o tráfego ferroviário na linha Nord foi interrompido até 24 de julho.

"O CFL está ciente de que pediu muita paciência aos seus clientes na linha do Norte devido aos trabalhos no túnel de Schieburg. No entanto, os trabalhos previstos são indispensáveis para continuar a garantir a segurança das instalações ferroviárias em causa", afirma o serviço de comunicação do maior empregador do país. Os transportes de subistituição para os passageiros podem ser consultadas no sítio Web cfl.lu ou na sua aplicação móvel

Este artigo foi inicialmente publicado em www.virgule.lu..