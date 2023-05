Nova app vai facilitar estacionamento na capital

Mobilidade

O sistema vai permitir pagar e gerir o estacionamento à distância.

"Em 2022, a Cidade do Luxemburgo terá 132.778 habitantes, contra 116.329 em 2017", afirma Patrick Goldschmidt (DP), vereador responsável pela mobilidade na capital. Este aumento da população exige um repensar constante da mobilidade urbana. Foram implementadas iniciativas no passado e outras serão lançadas em breve, incluindo uma nova aplicação para o estacionamento.

A aplicação "Indigo Neo" pretende facilitar a vida quotidiana dos utilizadores e será lançada no Luxemburgo a 1 de junho. "Substituirá o serviço Call2Park", explica Patrick Goldschmidt.

"Graças a esta aplicação, os utilizadores poderão pagar e gerir o seu estacionamento na rua à distância, em toda a cidade, sem terem de levantar um bilhete nas máquinas de pagamento", refere um comunicado de imprensa.

A aplicação permite aos utilizadores introduzir um ou mais números de matrículas. Em seguida, deteta o local onde o utilizador se encontra, graças à geolocalização, e aplica a tarifa adequada.

Patrick Goldschmidt insiste nas vantagens deste novo sistema, um método de pagamento complementar ao dinheiro e aos cartões bancários. "Vai facilitar a vida a muita gente", entusiasma-se o vereado. A "Indigo Neo" pode ser descarregada na App Store e no Google Play.

Horários dos autocarros eletrónicos até 2024

A digitalização está assim no centro da estratégia do Luxemburgo. Para além da aplicação de estacionamento, a cidade quer desenvolver a digitalização nos autocarros AVL.

.A tecnologia está a ser gradualmente introduzida nos autocarros AVL, graças ao projeto-piloto "Live-Paper", lançado em 2021. A cidade do Luxemburgo congratula-se com esta iniciativa e irá substituir os horários em papel em 500 paragens de autocarro por um sistema eletrónico até 2024. Esta iniciativa é acompanhada pela introdução da aplicação City App. Esta calcula as rotas, envia alertas personalizados e dá acesso a horários em tempo real.

A longo prazo, os autocarros AVL serão também totalmente elétricos. "Uma rede ecológica, silenciosa e com emissões zero, miniautocarros e autocarros elétricos com o máximo conforto para os passageiros é a visão do Luxemburgo para 2027", sublinha um comunicado de imprensa.

Para além do seu desejo de ser uma cidade conectada e inovadora, o Luxemburgo pretende combinar a mobilidade empresarial com a mobilidade suave.

Bicicletas para fazer entregas ao domicílio

Exemplo disso é o "Cargobike", projeto-piloto de abastecimento sustentável de lojas com bicicletas. O sistema funciona com base em dois princípios: "entrega no mesmo dia" e "última milha", em que as mercadorias são entregues no mesmo dia por bicicletas de carga na última etapa da sua viagem. O armazém de onde partem estas bicicletas situa-se no local do antigo matadouro de Hollerich. Isto significa que o centro da cidade pode ser abastecido rapidamente. "Além disso, as empresas podem utilizar o serviço de bicicletas para fazer entregas ao domicílio de produtos encomendados online ou em lojas".

Esta iniciativa, apoiada pela cidade do Luxemburgo, é assegurada pela empresa alemã veloCarrier. O objetivo é reduzir as emissões de gases com efeito de estufa, incentivando a mobilidade suave.

Patrick Goldschmidt vincou igualmente a necessidade de conceber uma mobilidade urbana orientada para o futuro. Com este intuito em mente, foi lançado um inquérito online em 2021 intitulado: "O nosso plano de mobilidade para o futuro". "Os resultados e os objetivos do inquérito foram apresentados em março de 2022, tendo-se realizado um dia de intercâmbio em setembro de 2022", recordou o vereador. "O relatório final está atualmente a ser preparado."

