"Nem todo o setor da construção está em crise"

São as empresas de construção de habitações, que representam 15% a 20% de todo o setor, que atravessam um momento difícil, vinca a OGBL.

A crise “histórica” que atravessa o ramo da construção de imóveis para habitação não pode ser generalizada a todo o setor no Luxemburgo. Quem o afirma é Jean-Luc Matteis, secretário central para o setor da construção da OGBL.

“Atenção, que nem todo o setor da construção civil está em crise. A crise está a afetar as sociedades e empresas de construção de habitações, que representam 15% a 20% de todo o setor da construção”, e não outros ramos, vinca ao Contacto este sindicalista.

Jean-Luc Matteis quer desfazer mal-entendidos: “O setor da construção é muito heterogéneo. Além das empresas de construção de habitação, existem sociedades e empresas que se dedicam a outros ramos, como por exemplo as infraestruturas públicas ou empreendimentos comerciais”, que continuam saudáveis e com muita procura de trabalho.

Falta de mão de obra

A verdade é que, de facto, existe uma penúria de mão de obra no restante setor cujas empresas têm em mãos inúmeros projetos, alguns a “longo prazo”.

A prova é dada, precisamente, por estas diversas sociedades e empresas de construção que já estão a recrutar os trabalhadores da Manuel Cardoso. Esta sociedade, uma das maiores construtoras de habitação do país, recentemente teve de despedir os seus 120 trabalhadores por motivo de falência.

Após o encerramento forçado, a OGBL entrou em contacto com a respetiva federação das empresas pedindo trabalho para os funcionários da Manuel Cardoso.

“Muitas empresas já nos contactaram para recrutar estes trabalhadores, algumas oferecendo vinte postos de trabalho, outras cinco”, como já tinha declarado ao Contacto Jean-Luc Matteis.

Graças à vitalidade de muitos ramos do restante setor da construção, este sindicalista acredita que após as férias coletivas, “em setembro, a grande maioria dos trabalhadores que ficaram sem emprego na Manuel Cardoso vão já estar a trabalhar, com novos contratos”. De salientar que 95% dos trabalhadores da Manuel Cardoso eram portugueses.

Portugueses com novos empregos

“Já há trabalhadores portugueses da Manuel Cardoso com novos empregos” e contratos de trabalho, que irão começar em setembro a trabalhar, como já anunciou ao Contacto o sindicalista. E outros tantos irão ser recrutados durante as férias coletivas.

O aumento das taxas de juro nos créditos a habitação, a par com a subida dos materiais de construção e energia devido à guerra da Ucrânia, colocou um travão na compra e construção de novas habitações no Luxemburgo, uma crise que se vem agudizando desde meados do ano passado.

Constrangimentos que estão na origem da crise que atravessa o setor da construção de habitações. Tal como outras empresas, também esta teve de fechar portas.

A Federation des Artisans (FA) e a Chambre des Métiers (CM) alertam que a crise na construção civil, que consideram “histórica”, pode agravar-se e originar ainda mais falências após as férias coletivas.

Estas instituições anteveem que, pelo menos, “4.600 trabalhadores estão em risco” de perder o seu emprego, no universo dos trabalhadores temporários do setor da construção.