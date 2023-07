“Não há possibilidade de salvar a Manuel Cardoso”

O ministro do Trabalho, Georges Engel, esteve reunido com a direção da Manuel Cardoso, as centrais sindicais LCGB e OGBL e a ADEM. No final, disse ao Contacto que "o governo não pode parar este procedimento", referindo-se à falência.

“Não há possibilidade de salvar a empresa. Há muitos pagamentos em atraso e a falência será declarada. O governo não pode parar este procedimento”. Uma certeza do ministro do Trabalho, Emprego e Economia Solidária, Georges Engel, no final de uma reunião com a direção da empresa e as centrais sindicais LCGB e OGBL.

Em declarações ao Contacto, o responsável considerou que esta foi “uma boa reunião com os sindicatos, a ADEM e a sociedade Manuel Cardoso em que se fez um plano de informação para saber o ponto de situação do dossiê”.

O ministro do Trabalho sublinhou que mais de 95% dos trabalhadores da empresa estiveram presentes na ADEM na sessão de esclarecimento, preparado pelo ministério que, considera o ministro, se revelou um procedimento muito positivo. Apenas os transfronteiriços terão que inscrever-se nos seus países de residência. Recorde-se que cerca de 120 trabalhadores deverão ser afetados pela falência que deverá ser decretada nos próximos dias

Embora não possa “prever se haverá mais falências em setembro e outubro", o ministro diz que estes procedimentos que o Governo está a adotar no caso da Manuel Cardoso "permitem tirar algumas conclusões de como proceder no futuro” se se registarem mais falências no final das férias coletivas do setor da construção.