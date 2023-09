Na construção civil as mulheres ganham mais do que os homens

No Luxemburgo, o salário médio das mulheres é superior aos dos homens na construção civil. É o único setor do país onde tal acontece. Saiba as razões.

A construção civil é um setor predominantemente masculino, mas é aqui que o salário das mulheres é superior ao dos homens, no Luxemburgo. É, aliás, o único setor profissional do país onde esta disparidade é a favor das trabalhadoras femininas.

Em 2022, os ganhos brutos médios das trabalhadoras da construção civil foram de 52.894 euros anuais, enquanto os dos trabalhadores masculinos foram de 48.420 euros anuais. Os dados são do Instituto Nacional de Estatísticas do Luxemburgo (Statec) e mostram que esta é uma realidade antiga, pelo menos desde 2015, ano inicial dos mapas fornecidos ao Contacto por este instituto.

Dos cerca de 22 mil trabalhadores que possui a construção civil no país, abrangidos pelo contrato coletivo do trabalho, a percentagem de mulheres ronda apenas os 8%, menos de dois mil funcionários. Qual a razão pela qual os salários femininos são superiores?

As razões

“No setor da construção, as mulheres ocupam geralmente funções administrativas da empresa, como assistente de direção, secretária entre outros. São funções geralmente melhor remuneradas do que as profissões da construção”, em geral, explica ao Contacto Marco Schockmel, chefe de unidade do mercado de trabalho e educação do STATEC.

A mesma resposta é dada pelo conselheiro sindical Joe Gomes, da central sindical OGBL.

“Existem muito poucas trabalhadoras na construção civil e, por norma, ocupam cargos administrativos, como a contabilidade ou secretariado, funções qualificadas cujo salário é superior às não qualificadas, que são a maioria neste setor e realizadas por homens, como os trabalhos nos estaleiros ou de manobras”, realça ao Contacto Joe Gomes.

Resultado diferente

Os dados do Statec comparam os salários médios dos setores, com a distinção dos ganhos entre os trabalhadores masculinos e femininos.

“Neste panorama geral, os salários femininos na construção são superiores, de facto. Mas, acredito, que se fosse feita a comparação apenas nas profissões administrativas na construção civil, onde também existem alguns homens - poucos, mas há - o resultado seria diferente. Se comparássemos apenas estes salários, acredito que, infelizmente, os auferidos pelos homens sejam superiores, como no resto dos setores”, vinca Joe Gomes.