Motociclista ferido após queda na A6

O acidente ocorreu na quarta-feira, pelas 23h, na autoestrada A6 no sentido Helfent-Strassen.

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Um motociclista caiu do veículo onde seguia na autoestrada A6, no sentido Helfent-Strassen, na quarta-feira pelas 23h, informou a Corporação Grã-Ducal de Incêndio e Socorro (CGDIS).

O acidente, cujas circunstâncias são desconhecidas, deixou o homem ferido, mas não foram avançados mais pormenores sobre o seu estado de saúde.

Acorreram ao local uma ambulância, o Serviço de Assistência Médica Urgente (SAMU) do Luxemburgo e equipas do Centro de Incêndio e Socorro (CIS) do Luxemburgo e de Mamer.