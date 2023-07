Mosquito tigre detetado pela segunda vez no Grão-Ducado

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

O mosquito tigre parece estar a instalar-se no Luxemburgo. Depois de ter sido visto duas vezes no território do município de Roeser no ano passado, a Saúde anunciou na semana passada que o inseto havia sido avistado em Capellen.

Espalhado pela Europa

Originário das florestas tropicais do Sudeste Asiático, o mosquito-tigre já está presente no sul da França desde 2004. A Saúde já esperava há algum tempo a chegada desta espécie invasora, reconhecível pelas riscas brancas e pretas.

As colónias de mosquitos-tigre estão já em mais de dez países europeus, sendo a região do Mediterrâneo a mais afetada. Com o aumento das temperaturas devido às mudanças climáticas, os mosquitos-tigre estão a migrar para norte, sobretudo para os estados-membros onde o clima é considerado mais frio - como o Luxemburgo.

Cuidados a ter

A vigilância é necessária porque o "Aedes albopictus" pode causar epidemias de dengue, vírus da chikungunya, febre do Nilo Ocidental ou Zika. Estas doenças não circulam atualmente no Luxemburgo.

Já em França, o cenário é distinto. Em 2022, várias dezenas de casos de dengue foram declarados, mas os surtos foram controlados.

Para evitar a espécie, os especialistas recomendam evitar locais de possível acumulação de ovos como água estagnada. Para tal, é recomendado esvaziar vasos de flores, brinquedos, baldes, pneus velhos, piscinas, entre outros. E é preciso tapar os depósitos de água das chuvas.

Este mosquito pica durante o dia, principalmente no início da manhã e ao entardecer. É encontrado na vegetação mais densa, já que não gosta de muito sol.