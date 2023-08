Moradores da Gare publicam imagens chocantes no Instagram

O medo e a revolta são denunciados com fotografias do tráfico e consumo de droga à porta de casa. O alerta dos moradores da Gare chega agora também ao Instagram.

"Festa do crack na igreja", é a legenda desta imagem publicada por um morador da Gare. © Créditos: Instagram “Quartier Gare"

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Depois do grupo de WhatsApp "Quartier gare - Sécurité", os moradores da Gare criaram agora uma conta no Instagram para mostrar como é o seu quotidiano, num bairro onde o tráfico de droga e a insegurança dominam as ruas.

Grupos a traficar droga, grupos a injetarem-se ou a fumarem crack, seringas nas ruas, rastos de sangue e muito lixo são denunciados na nova conta “Quartier Gare- sécurité et propreté”.

“No coração da capital luxemburguesa, a miséria e a criminalidade estão fora de controlo, e tudo isto com total indiferença. Esta conta de Instagram é uma montra”, lê-se na página do Instagram criada há três dias e que já conta mais de 1.700 seguidores.

"Vivo com medo"

Há até moradores que alertam para “as imagens chocantes” que ali publicam, outros revelam a “festa do crack na igreja”.

“Não há muito tempo, passeávamos com a família, numa rua que vai dar à Place de Paris, e houve um ‘junckie’ a preparar-se para defecar no chão em frente à clínica (…). E, isto em pleno dia. Normal” escreve um morador.

A “reflexão” da família: “Ainda há pessoas que pagam um milhão de euros por apartamentos para ter uma vista destas!”.

Ler mais:

Droga na Gare. Moradores planeiam manifestação para setembro

Outro morador revela o mal-estar e o medo que tem diariamente por a sua rua ser “mal frequentada e perigosa”. “Cada vez que entro ou saio de casa, fico com uma ‘bola na barriga’ e vivo com medo. O meu quotidiano é caminhar sobre seringas, vestígios de sangue e dejetos de todo o género”, confessa quem ali mora, numa rua da Gare “há 29 anos”.

Manifestação em setembro

Os moradores alertam para o seu dia a dia num bairro que se “degrada” cada vez mais e onde a insegurança é enorme e crescente.

Ler mais:

Grupo de WhatsApp quer combater os traficantes de droga no bairro da Gare

Quem vive na Gare pede “soluções urgentes” e, por isso, há moradores que, na conta do Instagram, anunciam a sua presença na manifestação já organizada para o dia 23 de setembro, pelo grupo de WhatsApp "Quartier gare - Sécurité". Objetivo: alertar a opinião pública e os decisores políticos para o problema do tráfico de droga no bairro antes das eleições legislativas de 8 de outubro.