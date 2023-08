Montagem da Schueberfouer está a todo o vapor

Share this with email

Para os feirantes e os seus colaboradores, esta é sempre uma jornada hercúlea. Os preparativos para a Schueberfouer começam muito antes do início do evento. A uma semana do arranque, na próxima quarta-feira, ainda há muito a fazer. O Luxemburger Wort esteve nos bastidores de duas atrações bem conhecidas.

O proprietário do Bayern Kurve é o francês Thomas Bozec, de Fréjus, na costa mediterrânica. O feirante viveu a sua infância dentro de um carrossel, como ele próprio revela ao Wort. Hoje, é apenas um dos poucos operadores desta atração que continua a suscitar o entusiasmo dos visitantes da feira. Bozec é a terceira geração ligada às feiras populares: o Bayern Kurve foi comprado pelo seu avô em 1980.

Treinar sem ir ao ginásio

O feirante precisa de cinco a seis trabalhadores com força para montar a estrutura. Durante a visita do Wort, os homens estavam a transportar pesados componentes de construção e vigas para fora do camião. Cada peça é numerada e armazenada numa ordem precisa na sala de carregamento. De acordo com um ditado alemão, "a ordem é metade da vida", e a montagem é mais rápida assim.

Thomas Bozec, proprietário do Bayern Kurve © Créditos: André FELLER

Mas é sobretudo necessária a força muscular. São precisas muitas mãos para arrastar as pesadas vigas e fixá-las no lugar com um parafuso. Thomas Bozec acompanha cada passo e dá instruções. Em alguns pilares, é preciso pendurar primeiro os pesados altifalantes. Só depois é que o pilar é levantado e fixado. O trabalho é duro e os trabalhadores suam facilmente.

O empresário trabalha geralmente com uma equipa fixa de três ou quatro pessoas. A eles juntam-se dois ou três trabalhadores temporários, consoante as necessidades. Os seus homens no Glacis são oriundos da região de Nancy e Metz. Estão presentes em todas as feiras da Grande Região para as quais o Bayern Kurve é convidado.

1 / 2 São precisas até seis pessoas para montar uma atração © Créditos: André FELLER

2 / 2 Na preparação da Schueberfouer predomina o trabalho braçal © Créditos: André FELLER





Thomas e os seus funcionários precisam de três a quatro dias para a montagem. O tempo de trabalho diário é muito variável, segundo o expositor. Se houver reparações a fazer, trabalha-se mais tempo. Após a montagem e a ligação à rede elétrica, a atração é submetida a uma série de verificações, que abrangem todo o sistema elétrico, o painel de controlo e os mecanismos de segurança, os motores, os propulsores, os sistemas de travagem, as correntes, os parafusos e as cavilhas, bem como o mecanismo de rolamento. Cada componente é verificado e reparado antes de ser colocado em serviço. Além de ser um requisito, o procedimento ajuda a preservar o Bayern Kurve, que ainda está em condições de funcionamento após mais de quatro décadas de operação.

Recrutamento de pessoal é um desafio

Regra geral, o feirante passa dois dias a efetuar controlos de segurança. A instalação propriamente dita não lhe causa qualquer stress, ao contrário da mão de obra. Desde a pandemia, tem a impressão de que as pessoas já não querem trabalhar, que não são sérias. Mas isto acontece a quase todos os feirantes, e o fenómeno verifica-se em muitos países.

1 / 3 O Bayern Kurve durante a instalação © Créditos: André FELLER

2 / 3 A montagem da feira é sempre uma tarefa hercúlea © Créditos: André FELLER

3 / 3 Uma perspetiva detalhada da complexidade de uma atração © Créditos: André FELLER







"Isto também se aplica a setores fora das feiras populares", explica Bozec. "As pessoas estão constantemente a distrair-se com as redes sociais. Outras simplesmente já não querem trabalhar. Mesmo para tarefas simples, como a cobrança de bilhetes, tornou-se difícil encontrar um empregado de confiança", diz o empresário. Apesar de tudo, continua confiante no futuro: os seus filhos já estão a crescer no meio da azáfama do parque de diversões.

No meio do Glacis, encontramos Charles Hary. Ele e a sua equipa estão a instalar os "Knuppautoen" (os famosos carrinhos de choque). O pessoal está bem disposto e o trabalho está a decorrer a bom ritmo.. Os seus fiéis assistentes conhecem todos os truques do ofício e todas as peças sobresselentes para os carrinhos de choque. O processo de montagem é rotineiro e estruturado.

1 / 3 Charles Hary é considerado um pilar entre os feirantes da Fouer © Créditos: André FELLER

2 / 3 Um olhar sobre o camião onde todas as peças estão por ordem © Créditos: André FELLER

3 / 3 Charles Hary é responsável pelos carrinhos de choque da feira © Créditos: André FELLER







Enquanto dois técnicos fixam cuidadosamente os pisos à volta do perímetro do carrossel, Charles Hary guia o camião. O posicionamento preciso do camião no local certo facilita a descarga das peças. No entanto, é preciso ter cuidado. Um erro pode danificar a construção já existente. Assim que o veículo pesado para, o responsável abre ele próprio as portas. A descarga de outras peças, cadeiras e decorações continua.

Há várias outras atrações a ser montadas. O tempo está a esgotar-se. Faça chuva ou faça sol, uma coisa é certa, os trabalhadores ainda têm muito que suar nos próximos dias.

(Artigo originalmente publicado no Luxemburger Wort e adaptado para o Contacto por Maria Monteiro.)