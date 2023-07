Milão ou Praia? Luxair lança novas rotas para o inverno

Share this with email

A Luxair acaba de anunciar quatro novas rotas a partir do setembro, que envolvem não só cidades europeias, como destinos de praia. São boas notícias para quem pretende fazer férias no inverno para fugir do frio e rumar ao calor.

Em primeiro lugar, a transportadora nacional anunciou dois voos semanais extra para Milão. Mas, no caso, é para o aeroporto de Linate, considerado o aeroporto da cidade, mais perto que Malpensa, para onde já há 14 voos por semana. Os voos vão realizar-se no fim de semana (sábado, às 7h45, e domingo, às 18h45).

"Em pouco mais de uma hora de voo, seguido de 12 minutos de metro, os passageiros chegam ao centro da capital económica italiana", anuncia a companhia aérea em comunicado.

Os voos para Malpensa e Linate podem ser combinados com a opção "Multi-City" disponível no site da Luxair,

permitindo que os viajantes combinem viagens entre os dois aeroportos.

Outra novidade é a adição da Eslovénia nas rotas da Luxair. A partir de setembro, passam a realizar-se dois voos semanais para a capital Ljubljana, às quintas (12h30) e domingos (9h20).

Rumo ao calor (e um salto a Cabo Verde)

Vai ser possível, a partir de novembro, conhecer a 'Isla Bonita' a partir do Luxemburgo. La Palma, uma das ilhas das Canárias, vai contar com um voo semanal, às quintas-feiras (11h10), que se junta às 10 ligações semanais já existentes para as ilhas vizinhas (Tenerife,

Grande Canária, Fuerteventura e Lanzarote).

A última oferta trata-se de uma campanha com tempo limitado mas é aproveitar, já que é mesmo a tempo das férias de Natal. De 18 de dezembro a 9 de janeiro de 2024, a Luxair vai realizar quatro voos (um por semana) para a Praia, a capital de Cabo Verde. Os voos realizam-se na segunda-feira, às 8h da manhã. O regresso é realizado às terças.